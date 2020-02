Sénégal: Hôtellerie - Le groupe américain Wyndham Hotels & Resorts va s'installer à Dakar

Dakar — Wyndham Hotels & Resorts, une chaîne internationale d'hôtels basée aux Etats-Unis, va bientôt investir dans l'hôtellerie sénégalaise, a annoncé, samedi, à Dakar, son président-directeur général, Inam Ulhaq.

"Nous sommes dans la phase +soft opening+, mais nous allons bientôt procéder à l'ouverture officielle du premier +Days Hotel and Suites+ en Afrique de [notre] chaîne hôtelière", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Selon son président-directeur général, le premier établissement hôtelier du groupe américain au Sénégal sera près du port de Dakar, non loin de l'avenue Hassan II.

Wyndham Hotels & Resorts envisage d'ouvrir à Dakar "81 chambres et suites, quatre salles de séminaire luxueuses et spacieuses, au design moderne et chaleureux, qui donnent une vue panoramique sur la ville", a précisé Inam Ulhaq.

"Nous sommes déjà entre 50 et 60 emplois directs crées. Et s'il faut augmenter le personnel, on peut aller jusqu'à 80 employés", a-t-il promis, ajoutant avoir choisi d'investir à Dakar en raison de "la stabilité du pays".

"L'essor du Sénégal en matière de voyage et de tourisme fait écho à nos objectifs de développement", a souligné l'homme d'affaires.

"Les autorités sénégalaises font beaucoup d'efforts pour capter les investissements étrangers", a-t-il ajouté.

Pour le directeur général de l'hôtel Days and Suites, Younes Mafroud, "ce produit sera une valeur ajoutée pour le marché sénégalais, qui permettra à tous les voyageurs du monde de profiter des services d'un hôtel de grand luxe à Dakar".

"Nous sommes déterminés à renforcer notre position sur le segment "médicale" dans le marché et souhaitons que le Days Hotel and Suites By Windham Dakar devienne la référence pour tous les voyageurs d'affaires et de loisirs", a-t-il ajouté.

Selon lui, l'ouverture du Days Hotel & Suites by Wyndham Dakar est un moment important pour Days Inn et pour Wyndham Hotels & Resorts.

Le réseau Days Inn compte actuellement 1792 hôtels répartis dans le monde, dont 63hôtels dans la région EMEA (Europe,Moyen Orient et Afrique).