Cameroun: Le vote a débuté dans le calme, mais sans grande affluence

Les Camerounais élisent, ce dimanche 9 février, leurs députés et conseillers municipaux. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti du président Paul Biya est donné favori, d'autant plus qu'une partie de l'opposition, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), a appelé au boycott de ces municipales et législatives. Le vote a débuté dans le calme.

A Douala, ville considérée comme le bastion du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, principale force de l'opposition dirigée par Maurice Kamto, le vote a commencé dans le calme, mais sans grande affluence, selon notre envoyée spéciale, Florence Morice qui s'est rendue dans une dizaine de bureaux de vote.

Au lycée Bepanda, centre de vote réputé proche de l'opposition où quinze bureaux ont été installés, à peine une dizaine avait voté, à 9h00, sur environ 4 000 inscrits. Néanmoins, les superviseurs restaient confiants, expliquant que les habitants viendraient après le culte.

« On ne peut pas voter au milieu d'une guerre »

« On ne peut pas voter au milieu d'une guerre quand nos frères sont en train de mourir », nous a expliqué un jeune chômeur à l'extérieur du lycée, en référence au conflit qui déchire les régions anglophones. D'autres électeurs promettaient d'y aller plus tard dans la journée, avec l'espoir que la nouvelle loi de décentralisation, adoptée en début d'année, serait appliquée et que les autorités locales auraient bientôt plus d'autonomie.

Affluence légèrement supérieure dans le lycée Joss, situé dans un quartier administratif où votent de nombreux militaires et fonctionnaires. A 10h00, le premier bureau avait ici enregistré une trentaine d'électeurs sur 400 inscrits dont le gouverneur, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. Ce dernier a insisté sur les mesures de sécurité renforcée: « une sécurité en tenue mais aussi en civil pour dire que toute personne qui croirait être libre de poser un acte déplacé, se verrait rapidement rattrapée », a-t-il déclaré après avoir voté.

Rues désertes

A Douala les rues sont quasiment désertes et les boutiques sont fermées. Des véhicules de police sillonnent la ville. Ils sont intervenus, ce dimanche matin, pour disperser un match de football devant le lycée Bepanda ainsi que dans plusieurs marchés, selon des témoins, pour demander à des vendeuses d'arrêter leur activité, le temps du vote.