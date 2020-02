Cameroun: Dschang - mobilisation et sensibilisations ultimes

Pour prendre le large sur ses adversaires, le Rdpc et son électorat se sont engagés àrester en rangs serrés et à nerien lâcher jusqu'au triomphe final.

Mobiliser et former l'électorat pour qu'il vote massivement en effectuant le bon choix le 9 février : le Rdpc. C'est en résumé, le contenu des activités menées lors du meeting de clôture de campagne du Rdpc à Dschang.

La forte mobilisation observée à la place des fêtes de cette ville universitaire le 8 févrierdernier, a été l'occasion pour Jacquis Gabriel Kemleu, tête de liste Rdpc aux élections communales, de féliciter deux acteurs clés : d'abord les professeurs Jean Pierre Fogui et Roger Tsafack Nanfosso, respectivement président des commissions électorales du Rdpc au niveau départemental dans la Menoua et communal à Dschang, pour leur travail de mobilisation des élites et de réconciliation, ayant abouti à une ferveur consensuelle de tous derrière le Rdpc, durant toute la campagne.

Ensuite, les militants, sympathisants et électeurs, qui ont toujours été à l'écoute et en soutien des équipes de campagne.

A travers allocutions et prestations, les communautés anglophones, du grand Nord, du Littoral, du Centre- Sud et Est, toutes bien installées à Dschang, se sont engagées à voter le Rdpc. Idem pour les mouvements professionnels, à l'instar des bendskinneurs et des bayamsallam, qui, par le biais de leurs porte-paroles, ont clamé leur « volonté de voter le parti du rassemblement, de la démocratie, de la paix et du développement qu'est le Rdpc ».

Jean Pierre Fogui, le président de la commission départementale de campagne a rappelé l'importance pour l'électorat de la Menoua de continuer à faire confiance au parti de Paul Biya en permettant au Rdpc qui réalise beaucoup, de maintenir son emprise sans partage sur les cinq sièges de députés et les six communes de ce département.

Le Pr Roger Tsafack Nanfosso, a dans le même élan, rappelé aux citoyens les mesures à prendre, le comportement approprié, et les bonnes astuces à appliquer pour éviter tout vote nul. Ceci parce que «le défi actuel est de permettre au Rdpc d'améliorer son résultat à Dschang en particulier et dans la Menoua en général », va marteler le président de la commission communale de campagne de Dschang.