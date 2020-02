Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Controverse autour d'une éventuelle démission de la ministre provinciale de l'Education

La « Force syndicale nationale », une structure d'enseignants du Nord-Kivu et le Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques (Synecat) dans cette même province, n'émettent pas sur la même longueur d'onde. Le premier accuse la ministre provinciale de l'Education, Prisca Luanda, de megestion et exige sa démission. Alors que le second s'insurge contre cette prise de position et dénonce une main noire.

Deux communications contradictoires pour deux structures du même secteur au Nord-Kivu. Dans une déclaration faite, le samedi 8 février 2020 à Goma, la « Force syndicale nationale » exige la démission de Prisca Luanda, ministre provinciale en charge de l'Education. Cette structure d'un groupe d'enseignants reproche à Prisca Luanda une « megestion » en rapport avec la paie des enseignants.

Le lendemain, ce dimanche 9 février, c'est le Synecat, une structure officielle de défense des droits des enseignants qui monte au créneau, en dénonçant une main noire contre la ministre provinciale de l'Education. Dans sa mise au point, le secrétaire provincial du Synecat au Nord-Kivu, Ponchelin Byamumonyi, s'insurge contre le comportement d'un groupe d'enseignants des écoles publiques de Goma qui se sont lancés, depuis un temps, dans une dynamique de faire barrière à l'élan de la gratuité de l'enseignement primaire, tel que voulu par le chef de l'État congolais.

Un syndicat « illégal »

Pour Ponchelin Byamumonyi, la déclaration de la « Force syndicale nationale » constitue une prise de position négative et la non compréhension de la question de la paie des enseignants des écoles publiques qui relève du pouvoir central et non provincial.

« D'abord, ces enseignants sont réunis dans une structure syndicale qui est illégale et non reconnue. C'est un mouvement qui n'a commencé que quand il a été décidé de la gratuité de l'Enseignement primaire. C'est juste donc, un mouvement anti gratuité sans reconnaissance juridique qui jouit néanmoins, de la complicité de certaines autorités nationales et provinciales pour nuire à d'autres autorités qui appliquent à la lettre la philosophie du chef de l'État congolais, dans le domaine de l'éducation comme la ministre Prisca Luanda », a expliqué le secrétaire provincial du Synecat au Nord-Kivu.

À cet effet, le Synecat Nord-Kivu s'insurge contre le vœu de ce groupe d'enseignants qui souhaitent que la prise en charge des parents revienne d'actualité au Nord-Kivu.

Eviter d'amalgame

« La gratuité est irréversible au Nord-Kivu où les choses se déroulent bien, en dépit de quelques difficultés qui ne manquent jamais. Le temps de la prime issue des parents a pris fin. Ce que nous devrions demander, c'est qu'on finisse de payer les « Non payés » (NP) qui ont eu déjà des avances sur salaire et tous les « Nouvelles unités » (NU) qui sont entrain d'être recensés et qu'on majore le salaire des enseignants dans l'esprit de trois paliers », a déclaré Ponchelin Byamumonyi. Avant d'ajouter que « ce groupe d'enseignants veulent juste freiner l'élan de la gratuité. Ils sont antipatriotiques ».

« La Ministre provinciale de l'éducation n'est qu'une autorité politique et non budgétaire. Nous devons faire la part de chose en l'encourageant d'ailleurs. Car, elle est entrée en fonction dans une période délicate où l'on expérimente, pour la première fois, cette gratuité dans des provinces du pays. Ces enseignants doivent éviter de l'amalgame », a insisté le secrétaire provincial du Synecat.

Il appelle tous les enseignants de la province du Nord-Kivu à se désolidariser de la cause de ce mouvement dénommé « Force nationale syndicale » conduit par Innocent Shamavu qui, selon lui, jouerait le jeu de l'ennemi qui veut déstabiliser le système éducatif au Nord-Kivu en incitant les enseignants à un mouvement de grève pour perturber l'année scolaire en cours.

Le Président du syndicat national des enseignants des écoles protestantes(Synep) au Nord-Kivu, Patient Rafiki, a lui aussi soutenu cette mise au point du Synecat qui invite la justice à mettre fin à des groupes syndicaux illégaux au Nord-Kivu qui n'ont pas droit d'engager les enseignants de la province.