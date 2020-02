Cote d'Ivoire: Port-Bouët fait du Prince Edward, citoyen d'honneur et chef atchan

Le vendredi 7 février 2020, le Prince Edward du royaume d'Angleterre, président du Mérite international de la jeunesse, a été fait citoyen d'honneur de la Commune de Port-Bouët et chef de la communauté Atchan.

«Vous êtes un travailleur infatigable, discret et concret. C'est pour que toutes les valeurs que vous portez impactent positivement notre commune que nous voudrions vous faire citoyen d'honneur de Port-Bouët et chef traditionnel Atchan», a dit le Maire de la commune, Jacques, Emou Sylvestre en présence de la chefferie traditionnelle et de représentants des différentes couches socioprofessionnelles de la commune, à l'endroit du Prince Edward, présent à Abidjan depuis le jeudi 6 février 2020, dans le cadre d'une cérémonie de remise de médailles et de certificats du mérite international à des jeunes ivoiriens.

Un programme initié en 1956 par son père le Prince Philip (aujourd'hui âgé de 98 ans), époux de la Reine Élisabeth II (actuelle Reine du Royaume Uni) et dont il a pris la relève.

Le programme a été introduit en Côte d'Ivoire en 1989, et est protégé par la commune de Port-Bouët qui abrite le siège national.

Le Prince Edward, a dit sa joie face à l'honneur qui lui est fait d'être citoyen d'honneur et chef traditionnel. Il a remercié la commune de Port-Bouët d'avoir fait sienne ce programme. «Merci pour tout le soutien que vous nous accordez depuis 1989. Nous vous en sommes très reconnaissants.

Je suis heureux de ce que vous appréciez la valeur du programme du mérite et que la plus grande richesse se trouve dans l'investissement des jeunes aujourd'hui. J'espère que ce partenariat sera poursuivi», a-t-il souhaité.

Pour lui, la Côte d'Ivoire est un membre très important du programme de mérite. Il a ainsi informé que pour ce fait, le pays a été choisi pour abriter la Conférence régionale Afrique qui se tiendra dans le courant de cette année 2020.

Le programme du mérite international de la jeunesse récompense les jeunes volontaires et engagés dont l'âge est compris entre 14 et 24 ans, qui ont participé aux activités de bénévolats et d'aventures organisées.