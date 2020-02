Cote d'Ivoire: Claude Isaac Dé - «Appropriez-vous les valeurs de paix prônées par le Président Ouattara»

Le ministre auprès du Premier ministre chargé de la Coordination des Grands Projets a exhorté les populations des Grands Ponts à cultiver la paix et le vivre ensemble prôné par le Président de la République, Alassane Ouattara.

C'était le 8 févier, lors de la cérémonie de célébration du mérite du Pr. Pierre Yourougou, pour sa contribution au développement de la région.

« Nous devons faire prévaloir les valeurs essentielles qui sont : l'unicité dans la diversité, la solidarité, la cohésion sociale, l'engagement au travail, le respect mutuel pour une Côte d'Ivoire de justice, de paix, de tolérance, de pardon, d'équité et de prospérité », a déclaré Claude Isaac Dé, en sa qualité de parrain de la cérémonie de reconnaissance du mérite.

«Soyons des hommes et des femmes qui travaillent pour le bien commun et non pour leur propre intérêt. Soyons des hommes et des femmes qui réalisent l'unité en respectant la diversité d'opinion », a-t-il poursuivi.

Puis, s'adressant aux cadres de la région, Claude Issac Dé a déclaré, « notre mission est d'aider les jeunes à mieux s'intégrer dans le tissu social et économique. Nous devons informer, aider les jeunes à saisir les opportunités que le gouvernement leur offre à travers les différents programmes sociaux, d'emplois et de ddéveloppement.

Nous devons nous retrouver pour trouver ensemble, quelles que soient nos convictions politiques et religieuses les moyens et actions pour renforcer la paix et promouvoir le développement de notre région.

Je voudrais vous réitérer mon engagement à vous accompagner, à prendre toute ma part à consolider la paix, dans la marche de notre région vers le développement ».

Le ministre auprès du Premier ministre chargé de la Coordination des Grands Projets, a également rendu un vibrant hommage au Pr. Pierre Yourougou, « un cadre d'Avagou, une valeur sûre pour Jacqueville, une valeur sûre pour le développement de Dabou, une fierté pour la région des Grands Ponts, une fierté pour notre pays », selon lui.

Aussi a-t-il exhorté les jeunes à prendre exemple sur lui. « C'est cette mentalité-là que nous voulons pour la jeunesse.

Une jeunesse qui s'inspire de modèles de véritables réussites. Une jeunesse pleine d'espoir et d'espérance. Une jeunesse ambitieuse et qui se donne les moyens de voir ses rêves devenir un jour réalité », a mentionné Claude Isaac Dé.

La cérémonie a connu un autre temps fort, il s'agit du rite symbolique de l'intégration du ministre Claude Isaac Dé à la génération Ôwô Krôwa d'Avagou dans le département de Jacqueville.