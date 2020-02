Cote d'Ivoire: Pdci-Rda - La jeunesse de l'Iffou s'engage pour l'obtention des pièces d'identité

"Traduisons notre majorité par l'obtention de notre pièce d'identité". Tel est le message qu'a adressé le président national du forum du Pdci-Rda, Koné Issa, à la jeunesse militante du parti de l'Iffou. C'était le 08 février, lors de l'investiture du président régional du forum Pdci-Rda de la région de l'Iffou, tenue au centre culturel de Daoukro.

" Nous sommes majoritaires, mais cette majorité doit se traduire si et seulement si nous avons nos pièces d'identité. Et c'est une mission que je vous confie chers militants et sympathisants de la région de l'Iffou.

Allez dans les autres départements, allez dans tous les villages et dites aux populations de faire établir leurs pièces d'identité. Une fois que nous avons nos pièces d'identité, nous allons par la voie des urnes gagner les élections.

C'est un sacerdoce, c'est une mission que je vous confie", a insisté Koné Issa. Puis, de remettre la feuille de route du président régional du forum du Pdci-Rda, Diby Kouakou Francis.

Qui a exprimé sa satisfaction et promis de mettre toute la jeunesse militante du parti en ordre de bataille, pour que la région de l'Iffou donne l'exemple de l'acquisition des pièces d'identité.

Ekra Bruno, permanent de la délégation de Daoukro 1, a apprécié la création du forum, qui est pour lui l'instrument qui permettra de traduire la vision du président Henri Konan Bédié dans tous les hameaux de la région. Mieux, il a encouragé le nouveau président à aller partout où besoin sera, pour faciliter l'acquisition des pièces aux militants.

Le député Olivier Akoto, député de Daoukro-Ng'attakro (sous-préfectures et communes) a quant à lui appelé l'État de Côte d'Ivoire à faire connaître le processus d'inscription et d'acquisition de la nouvelle carte nationale d'identité aux populations des villages, campagnes et hameaux.

"Que l'État fasse connaître le processus d'inscription et d'acquisition de la nouvelle carte nationale d'identité. Qu'il permette aux Ivoiriens d'être informés sur ce processus d'acquisition.

Qu'il crée les conditions pour que tous les Ivoiriens qui veulent se faire établir leurs pièces d'identité soient informés", a déclaré Olivier Akoto, qui a souhaité que ce processus de paiement et d'inscription en ligne soit revu par l'État.