Afrique: Sommet mondial, FPU à Séoul - 9000 couples bénis, le centenaire du révérend Moon célébré

Le vendredi 7 février 2020 à Séoul, le village de Cheongpyong a servi de cadre à la clôture du sommet mondial pour la paix organisé par la Fédération pour la paix universelle sous le thème « Interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles » à l'occasion de la célébration du centenaire du révérend Sun Myung et de la célébration des mariages et familles

9000 couples issus de 64 nations ont reçu la bénédiction de la part de la mère Moon à l'occasion de célébration des familles et des mariages.

Au cours de la cérémonie, Dr Youn secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle a indiqué que cette célébration marque la proclamation du rétablissement du royaume de guerre pour la paix et la prospérité.

Cette cérémonie entre aussi dans le cadre de la célébration du centenaire du Révérend Sun Myung, du 77ème anniversaire du Dr Hak Ja Han et de 60 ans de couple.

« Après toutes ces années de larmes, aujourd'hui, nous célébrons les femmes et homme du 14 janvier de la 8ème année du Cheon II Guk », a fait savoir le Dr Hak Ja Han Moon.

14 présents ont été offerts à la mère de l'humanité pour sa vision et sa détermination dans le maintien et la recherche de la paix. Il faut noter que plusieurs personnalités du monde et guides religieux étaient présents à cette cérémonie. Spectacles, chants, danses et 3 coups de "rock man " ont mis fin à la cérémonie.