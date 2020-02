Cote d'Ivoire: RHDP - Un mouvement de jeunes proches du Gps se rallie à Amadou Gon Coulibaly

Le complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon était en effervescence le samedi 8 février. De nombreux jeunes issus de diverses communes d'Abidjan et même de l'intérieur du pays se sont mobilisés pour marquer leur soutien au Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille d'État, Amadou Gon Coulibaly, par ailleurs président du directoire du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

Autrefois proches de Générations et peuples solidaires (Gps), ces jeunes ont décidé de faire chemin avec le Rhdp en se rangeant derrière le président du directoire du Rhdp. Ce, à travers un mouvement dénommé Alliance de la nouvelle génération pour Amadou Gon Coulibaly (Ang-Agc).

En présence du directeur exécutif du parti, Adama Bictogo, représentant le Premier ministre; de la présidente des femmes Rhdp, des personnalités de premier rang du parti à Yopougon, cette nouvelle alliance qui revendique, selon son président, Olivier Ouattara, 33 000 membres a été investie par le général Issa Coulibaly, ministre de la Fonction publique, le parrain.

Heureux de voir ces jeunes quitter leur ancienne formation politique pour le Rhdp, Adama Bictogo a salué l'initiative de l'Ang-Agc.

« Vous avez voulu suivre certains et sur la route, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un homme de valeur, un modèle que nous admirons tous en la personne d'Amadou Gon Coulibaly.

Vous avez bien fait de le choisir comme président d'honneur. C'est un fidèle de celui que nous admirons plus encore, à savoir, le Président Alassane Ouattara », a laissé entendre le directeur exécutif du Rhdp.

Avant d'appeler la jeunesse massée sous la quinzaine de bâches à prendre ses responsabilités en allant se faire enrôler massivement, afin de voter pour le candidat du Rhdp.

Jeunes de Côte d'Ivoire, 2020 est à vous...nous devons, ensemble, construire et enraciner cette Côte d'Ivoire qui doit permettre à chacune des communes, à chacun des départements d'avoir des hôpitaux, des écoles, de l'électricité et des routes »,a-t-il indiqué.

Le général Issa Coulibaly, parrain de la cérémonie, a saisi l'occasion pour d'abord saluer la « courageuse et sage décision d'adhérer au Rhdp », avant d'inviter ses filleuls à l'action. « Vous devez désormais porter le message de paix, de rassemblement et de développement du parti partout où vous vous trouvez.

Chacun de vous doit en faire l'écho dans les villes, les hameaux, les campements et les villages. Le Rhdp que vous avez librement décidé d'intégrer est un parti de rassemblement et de paix qui œuvre pour le bien-être des Ivoiriens et pour le développement durable de la Côte d'Ivoire.

Vous avez choisi d'embarquer dans un bateau sûr », a-t-il rassuré. Parce que les objectifs de l'Ang-Agc sont en parfaite adéquation avec ceux du Rhdp, le ministre de la Fonction publique s'est dit fier d'accueillir le mouvement et de l'encadrer afin de mailler le territoire national pour une victoire du Rhdp « au premier tour ».

Au nom de ses camarades, Olivier Ouattara, président de l'Ang-Agc, s'est voulu rassurant quant à leur adhésion au Rhdp. « Nous avons fait le choix du Rhdp, le camp de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Nous l'assumons pleinement car il est celui de la raison et du bon sens », a-t-il soutenu.

Bien avant la cérémonie de lancement du mouvement, le ministre Issa Coulibaly, Adama Bictogo et la délégation du parti ont procédé à l'inauguration du siège de l'Ang-Agc situé en face de la pharmacie du Nouveau quartier.