Congo-Kinshasa: Linafoot - Isaac Ngata crache sur ses joueurs après le nul face à Dauphin noir

«On a été inférieur tout simplement parce qu'on a voulu jouer précipitamment sans inquiéter l'adversaire, on a voulu balancer et perdre le ballon pour rien. On n'a pas été efficace, ni décisif. C'est décevant lorsqu'on vient jouer deux matches comme ça, et repartir avec un seul petit point... », a déclaré l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe, Isaac Ngata, après le match nul (1-1) concédé devant l'AS Dauphin Noir, dimanche 9 févier, au stade de l'Unité, à Goma, en match de la 25ème journée, du 25ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Isaac Ngata s'est dit très mécontent du rendement de son équipe ce dernier temps. Il a craché sur les joueurs qui, selon lui, se sont déconcentrés pour rien, jusqu'à encaisser un but idiot. En bon compétiteur, tout en acceptant sportivement la défaite, Isaac Ngata a promis de travailler encore davantage en perspective de la suite du championnat. Tenez, DCMP a ouvert le score par l'entremise de son défenseur central Ikoyo Kayembe (25ème), et aussitôt Dauphin Noir a égalisé par son buteur maison Tithi Mambuma (27ème), qui a totalisé 8 buts depuis le début de ce championnat. C'était le score à la fin de la première période. A la reprise, DCMP n'a pu rien donner, jouant précipitamment pour rien. Le grand souci d'Isaac Ngata c'est le fait de n'avoir ramené qu'un seul malheureux point sur les 6 possibles de ce voyage de Goma.

Le mercredi dernier, DCMP a été battu par l'AS Maniema Union (0-2), en match en retard de la phase aller. Au classement, DCMP vient présentement à la 5ème place avec 31 points, en 16 matches joués. Son adversaire du jour, l'AS Dauphins Noirs est 14ème avec 16 points, 19 matches joués.

Nyuki écrasé par Mazembe 1-5

En deuxième explication, toujours dans ce stade de l'Unité, l'AS Nyuki de Goma a été écrasée par le Tout-Puissant Mazembe Englebert 1-5, en match comptant également pour la 25ème journée. C'est le capitaine Djo Issama (20ème) qui a ouvert le score, avant que Patou Kabangu (49ème) corse l'addition. Nyuki a réussi à réduire le score par Robert Mbelu (57ème), ignorant encore ce qui devait lui arriver par la suite. Et ce sont, Glody Likonza (63ème) et Jackson Muleka (85ème) qui vont marquer deux autres buts, avant qu'Issama Mpeko ne revienne dans les arrêts de jeu (95+5) pour crucifier les Abeilles de Butembo. Une véritable promenade de santé pour les Corbeaux qui ont encore un autre match à disputer dans cette partie du pays, avant de s'envoler pour le Maroc. Ce sera contre Dauphins Noirs mercredi dans les mêmes installations du stade l'Unité.

Ainsi, Mazembe leader depuis le début du championnat totalise 41 points pour 17 matches à son actif. Quant à l'AS Nyuki, il faut aller la chercher à la 15ème place avec 12 points, 19 matches.

Lupopo - Lubumbashi Sport 1-1

Le FC Saint Eloi Lupopo et le FC Lubumbashi Sport se sont séparés dos-à-dos (1-1), au stade Frédéric Kibasa Makiba, en match de la 20ème journée. Lupopo qui a pourtant bien commencé et qui a même dominé la première mi-temps après l'ouverture du score de Mpiana Mozizi (32ème), s'est fait rattraper en seconde période par cette égalisation de Zadio Kazadi (78ème), et, c'était fini. Les Kamikazes sont mêmes passés à côté d'un deuxième but, qui a failli être fatale pour les Cheminots. C'est la quatrième sortie de suite de Lupopo sans la moindre victoire. Un match nul qui fait le bonheur de Lubumbashi Sport qui occupe désormais la 10ème place au classement avec 22 points, 17 matches joués. Lupopo lui est toujours 6ème avec 32 points, 17 points.

Bazano surprend Sanga Balende 1-0 à Mbuji-Mayi

Au stade Kashala Bonzola, Sa Majesté Sanga Balende a été battu par la Jeunesse Sportive Groupe Bazano 0-1, pour le compte du match avancé de la 28ème journée. L'unique but de la partie a été inscrit par le joueur Ponde Emata (38ème). Une défaite de trop pour les Sang et Or de Mbuji-Mayi qui ne se retrouvent pratiquement pas dans cette 25ème édition du championnat national. Sanga Balende est 13ème avec 17 points en 17 matches livrés, tandis que Bazano a toujours sa flamme allumée à la 3ème place avec 34 points, 17 matches joués.

Enfin à Kinshasa, l'AC Rangers et Renaissance du Congo ont fait également match nul (1-1), de même que RCK-V.Club (1-1).