Sénégal: Visite du Chef d'état-major général des Armées en Zone militaire N°2 - Le Gl Birame Diop à Saint-Louis, Bango et Ourossogui,Le Gl Birame DIOP à Saint-Louis, Bango et Ourossogui, le 32ème Bataillon d'infanterie

« Dans le cadre de la tournée de contact qu'il effectue depuis sa nomination à la tête des Armées, le GGA Birame Diop a séjourné en Zone militaire n° 2 du 06 au 07 février 2020.

Cette Zone, avec une superficie couvrant le tiers du territoire national et partageant une frontière terrestre, maritime et fluviale avec la Mauritanie, occupe une place charnière dans le dispositif de défense du territoire national, surtout avec les perspectives d'exploitation des richesses pétrolières et gazières.

C'est ainsi qu'à Saint-Louis, vieille ville de garnison, le CEMGA après avoir rendu une visite de courtoisie au Gouverneur Alioune Aïdara NIANG, s'est rendu avec sa délégation au Poste de Commandement de la ZM 2 où le colonel Amadou Moussa Ndir, commandant la zone, lui a présenté le point de situation opérationnel et logistique.

A l'issue, le CEMGA s'est rendu au Camp Elhadji Omar pour une visite dynamique du 2ième Bataillon d'infanterie.

Dans l'après-midi, le CEMGA s'est déplacé à Dakhar Bango pour visiter successivement le Prytanée militaire Charles Ntchororé (qui sera centenaire en 2023) et le 12ième Bataillon d'instruction creuset de formation des recrues du contingent.

Sur la route du retour, le CEMGA s'est arrêté à Sor au camp Capitaine Capitaine Alioune Thioune où il s'est entretenu avec les sapeurs de la 2ième Compagnie des Travaux du génie.

Le lendemain, le CEMGA a visité le nouveau camp Mbarom DIOP à la sortie de Louga pour évaluer l'état d'avancement des travaux avant l'arrivée du 22ième Bataillon de reconnaissance et d'appui qui doit quitter Saint-Louis.

A Ourossogui, le CEMGA a visité les infrastructures fraîchement réalisées au profit du 32ième Bataillon d'infanterie, unité nouvellement créée dans le cadre de la montée en puissance pour mieux contrer les menaces.

Dans tous les camps qu'il a visités, le CEMGA a apprécié de visu les conditions de vie et de travail. Il a félicité les militaires pour l'excellent travail effectué au quotidien et salué leur engagement et a surtout insisté sur les fondamentaux de la discipline militaire et que le professionnalisme et l'aptitude opérationnelle qui ne peuvent s'obtenir que par l'instruction et l'entraînement.

Rappelant le concept Armée-nation, le CEMGA a invité les unités à faire montre de beaucoup d'anticipation et à cultiver de bonnes relations avec les populations dont la sécurité constitue leur raison d'être.

Enfin, le CEMGA s'est dit satisfait du moral des troupes et a rassuré quant à sa ferme volonté de tout mettre en œuvre, avec le soutien du chef suprême des Armées, afin de mettre les unités dans les meilleures conditions possibles pour remplir leurs missions ».