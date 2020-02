Madagascar: Handisport - Analamanga - Bonne opération pour ACBHM

Ouverture de saison. L'Association culturelle pour la bienfaisance des handicapés mentaux (ACBHM) a été en démonstration ce samedi, au stade d'Alarobia, durant le championnat d'Analamanga en athlétisme paralympique. Ce club a raflé au total huit titres régionaux dans la catégorie des déficients intellectuels.

Le porte-fanion malgache aux derniers Jeux des îles à Maurice, Iary Françoise, confirme sa suprématie en réalisant un doublé, au 100m division 1 (13"09) et au 200m (32"3). Nambinina a, lui aussi, décroché deux sacres dans la division 1, au 100m (11'9) et au 800m (2'31"6). Et les quatre autres porte-fanions de l'AC BHM sont Larissa, sacrée championne au 80m D2 filles (2'13"13), Francky, champion au 80m D2 garçons (11"2), Patrick au 60m D3 (11"7) et Miary au saut en longueur mental (4,10m).

Le club Malinjo remporte, pour sa part, trois titres, dont le doublé en lancer de poids. Nandrianina réalise 4,60m chez les filles et 7m pour Harivola chez les garçons. Et le troisième a été l'exploit de Minosoa au 60m D3 filles (14"1). L'Ascupsh a, de son côté, décroché deux médailles d'or chez les déficients physiques, ravies par Salomon Ratsararay au 1500m garçons (4'50") et Ildie chez les filles (8'18"). Akama a plutôt, brillé chez les sourds grâce au doublé de Fredo Rakotomanana au 200m (5'0"'07) et saut en longueur (5,43m).

Le titre en longueur pour les déficients intellectuels est revenu à Herivola des Orchidées blanches (4m) ainsi que le trophée du football à 7 mental. La formation de l'OB bat l'ACBHM sur le score de 2 buts contre 1 à l'issue des 40 minutes réglementaires. Chez les déficients auditifs, l'Association sportive des sourds d'Analamanga (ASSA) a défait Akama par un but à rien. La prochaine activité de la ligue sera les championnats de basket sur fauteuil pour les déficients auditifs et intellectuels, le tennis de table sur fauteuil et le boccia, prévus à la fin mars.