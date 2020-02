Madagascar: « RDJ Mozika Awards » - Mahaleo remporte le « Trophée d'honneur »

Un hommage bien mérité pour ce groupe de légende, qui au courant de la fin de l'année a enduré de lourdes pertes. C'est ainsi que s'est surtout illustré dans une vive émotion la dernière édition du fameux « RDJ Mozika Awards » sur la scène du Centre de conférence internationale (CCI) Ivato, samedi après-midi.

Mahaleo, car c'est de lui dont il s'agit, y a reçu un « Trophée d'honneur » exclusif pour honorer à la fois son parcours, mais surtout pour tout ce qu'il a apporté à la promotion de la culture malgache auprès de diverses générations. Sous les applaudissements à l'unisson de toutes les sommités de la scène musicale nationale, ainsi que de la ministre de la Communication et de la Culture entre autres, ce sont des Dama, Bekoto et Charles plus qu'ému qui ont fait le déplacement pour recevoir ce prix.

Avec le titre « Hanaraka anao » de Dadah Rabel et interprété par Fafah en guise de fond, les trois artistes rejoignent alors la scène, quasiment les larmes à l'œil. « Tout ceci n'est rien sans l'amour que vous nous portez tous, nous vous en seront éternellement reconnaissant. On dédie ce trophée à nos frères partis rejoindre l'au-delà, mais aussi à tous nos fans », affirme Bekoto. C'est toujours sous l'ovation du public qu'ils retrouvent par la suite leurs places.

L'hommage au groupe Mahaleo par « RDJ Mozika Awards » n'en est pas resté là puisque c'est sur le titre « Ravorondreo » que tous les chanteurs, compositeurs, musiciens, producteurs et autres acteurs culturels présents se sont retrouvés sur la grande scène du CCI Ivato pour clôturer l'événement. Qu'il divise ou enchante tous les férus d'art et de culture par son extravagance ou ses choix, la cérémonie aura quand même toujours le mérite de savoir surprendre et d'émouvoir à chacune de ses éditions.

Les autres lauréats de ce « RDJ Mozika Awards »

Outre le groupe Mahaleo, ils sont aussi nombreux à avoir brillé dans le cadre de cette cérémonie, dont de belles surprises dans quelques catégories. Notamment pour la révélation masculine, les petits jeunes de Zazakanto, Fy Rasolofoniaina pour la musique évangélique, Ivenco comme meilleur producteur de l'année, Mijah et Elidiot comme collaboration de l'année avec leur tubes « Lasan'ny vazaha » et le jeune Nate Tex en guise de coup de cœur. Ceci-dit, c'est le label Makua Entertainment emmené par le chanteur Shyn qui a le plus raflé de trophée, grâce à son égérie la chanteuse Denise. Elle a remporté trois statuettes lors de ce « RDJ Mozika Awards », à savoir la meilleure musique slow féminine avec son titre « Karazegny », la meilleure musique afro-pop avec « Jalousie » et surtout le trophée de l'artiste féminine de l'année.