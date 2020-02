Ile Maurice: Le tram «attaché» avec du raphia - «Des teethings issues», dit MEL

Rien n'échappe à l'attention des internautes. Le 4 février dernier, une série de photos du premier tournage d'une vidéo à bord de Mauricio ont été publiées sur la page Facebook de la Mauritius Film Development Corporation (MFDC). Mais, l'une d'entre elles fait particulièrement jaser sur la Toile : celle montrant Vikram Jootun, le directeur de la MFDC, posant avec l'actrice de la vidéo en question. Mauricio est en arrière-plan, certes, mais c'est bien lui qui leur vole la vedette.

Enfin, son pare-chocs plutôt. Qui aurait vraisemblablement été «attaché» avec du raphia. L'une des théories des internautes s'oriente vers le fait qu'il s'agit du Mauricio impliqué dans un accident à Vandermeersch le 31 janvier dernier, avec une voiture.

Mais le responsable de communication de Metro Express Ltd (MEL) rassure. Le Mauricio accidenté est toujours en convalescence. En début de la semaine écoulée, des experts et des techniciens lui ont rendu une visite pour examiner la gravité des dommages subis suivant la collision avec une Kia Picanto. Metro Express Ltd attend leur rapport avant de décider de la marche à suivre. Entre-temps, l'un des trams qui avait été mis en mode stand-by assure la suppléance.

Mais ce raphia alors ? «As with any new train system anywhere in the world, there are a few teething issues in the first few weeks of start of operations. This minor maintenance issue has already been resolved as per our robust maintenance schedules and protocols», rétorque MEL.