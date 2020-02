Tunisie: Athlétisme / Championnat national de cross à Grombalia - Vers un cavalier seul de Atef Saâd

Quatre candidates pour le titre féminin

La saison de cross s'achève aujourd'hui à Grombalia par la finale nationale toutes catégories. 896 athlètes ont été retenus pour cette joute selon les résultats des deux journées sectorielles organisées à Kairouan et Sidi Bouzid.

Cependant, des coureurs de la trempe de Abdelkader Zaddem, Abdelaziz Bouguerra, Abdelkarim Jelassi ,Houcine Mekni, Borni Ardhaoui, Rabeh et Mohamed Zaidi, Abderrazak Guetari, Habib Romdhani , Mohamed Ali Chouri et d'autres qui faisaient spectacle manquent actuellement à l'athlétisme tunisien. Pour preuve, la course reine d'aujourd'hui, celle des seniors messieurs, distante de 10 km, ne s'annonce pas animée.

En roue libre

Ce faisant, seul Atef Saâd de l'ASM Tunis, vainqueur cette saison de deux ou trois semi-marathons avec de bons chronos serait en roue libre malgré la valeur des deux Kairouanais, Talel Khalfi détenteur du titre et Ahmed Jaziri, sans oublier Wissem Hamdi de l'ASM Tunis. Par contre, la course des séniors Dames (d'une distance de 7 km) sera bien suivie en raison du niveau similaire des 4 concurrentes, à savoir la détentrice du titre Maroua Bouzayani ( H.Regueb ), la Kairouanaise Maroua Zairi grande révélation de la saison et les deux signataires du CSGNationale, Mahbouba Belgacem et Chaima Tarchoune.

Spectacle garanti chez les jeunes

Dans les différentes courses des jeunes (cadets, cadettes, juniors garçons et jeunes filles), le spectacle est garanti.

Chez les juniors garçons, la lutte s'annonce serrée entre Oussama Slimani (ASSBouzid) et Brahim Jéridi (CMAKairouan). Chez les juniors jeunes filles, 4 athlètes devraient dominer la course, à savoir, les deux sociétaires de l'ASSBouzid, Cyrine Kadri et Narjess Ghanemi, ainsi que Kheloud Chabani (CMAKairouan) et Wissal Béji(ACAkouda). Chez les cadets, Saber Zinoubi (ASSBouzid) et Chaker Afli (CMAKairouan) devraient l'emporter. Chez les cadettes,quatre athlètes seront les principales favorites. Il s'agit des deux sociétaires de COSBouzid, Asma Younès, Issraa Amri, ainsi que Rihab Taheri (CMAKairouan ) et Wiem Bouzayani (HRegueb).

Enfin, les masters (messieurs et dames) seront de la fête.

Ils auront à couvrir une course distante de 7 km.

Salah KADRI

Le programme

10h00 MF (2,5 km)

10h30 MG ( 3,5km)

11h00 CF (3,5 km)

11h20 CG ( 5 km)

12h00 JF (5 km )

12h20 JG (7 km)

13h00 Masters (7 km)

13h30 Sg (10 Km)