Afrique: Les aspirations de l'Afrique 20-2063 ... Développement global dans tous les domaines

Addis-Abeba, 9 — La Commission de l'Union africaine chargée de préparer un rapport continental pour les États membres de l'Union africaine a tenu de longues réunions qu'ont débuté au 5-8 février dans la capitale éthiopienne.

Le 8 février, le comité technique a tenu une plateforme spéciale dans le cadre de l'activité accompagnant du 33e sommet de l'Union africaine pour les chefs d'État et les gouvernements membres à l'UA afin d'examiner et discuter du plan stratégique africain (les aspirations de l'Afrique (2020-2063).

Le Plan stratégique africain est un plan stratégique qui vise à renforcer la nécessité d'un développement global dans tous les domaines dans les pays du continent, et les travaux sont menés au cours des dix et vingtième plans, le premier dix plan a commencé en 2013 et ses travaux se terminent en l'an 2030.

Sept aspirations ont été identifiées pour les pays et les peuples du continent africain, qu'est l'aspiration d'une prospérité basée sur une croissance globale et un développement durable, un continent politiquement intégré qui réalise les aspirations de son peuple à l'unité et à la renaissance, un continent jouissant de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l'engagement envers les droits de l'homme, la justice et l'état de droit, un continent sûr et pacifique, un continent avec une identité culturelle, un patrimoine, des valeurs et une morale communs, le développement du continent dont ses peuples décident et dépendent, et l'aspiration à un continent fort et influent dans son partenariat mondial.