Ile Maurice: Le trail de Rodrigues affecté par le développement de l'aéroport

Il faudra repenser la fin du Trail de Rodrigues. Le conseil des ministres et le comité exécutif de l'Assemblé régionale de Rodrigues ayant avalisé le 13 décembre 2019 le Master Plan pour le développement de l'infrastructure aéroportuaire à Rodrigues, il faut s'attendre à un impact sur la biodiversité dans la zone de Plaine Corail mais aussi sur le Trail de Rodrigues qui prend fin à proximité, à la réserve François-Leguat.

«Si le projet débute vers la fin de 2020, l'impact se fera sentir dès cette année. Mais connaissant la lenteur administrative, je pense que l'impact sur le Trail de Rodrigues se fera sentir à partir de 2021», estime Aurèle André, directeur général du Trail de Rodrigues.

«La nouvelle piste aura un impact direct sur la Réserve Naturelle François-Leguat, à Anse Quitor, avec le déplacement de la tour de contrôle. Celle-ci sera construite à l'est de celle qui est en fonction en ce moment. Quant aux plantes endémiques et indigènes qui se trouvent directement sur le tracé de la nouvelle piste, elles seront déplacées et replantées dans un arboretum qui sera créé par l'aéroport», ajoute-t-il.

Aurèle André a participé à la préparation de l'étude environnementale en lien avec le projet aéroport. Il a fait plusieurs recommandations aux autorités. Il suggère qu'il y ait une compensation pour l'impact sur la biodiversité et que soit financé le reboisement d'une superficie d'au moins neuf hectares, équivalant à la piste d'atterrissage bétonnée ou bitumée de 22 100 mètres de long et de 45 mètres de large.

Une piste de 2,4 km de long et 45 m de large

«Cette proposition est à l'étude et j'espère que la Réserve François-Leguat sera un des partenaires du projet avec la plantation de 100 000 plantes endémiques et indigènes sur une superficie de six hectares. Cela voudra dire une extension de la réserve vers le sud-ouest», remarque Aurèle André, qui est aussi directeur de la Réserve François-Leguat.

La zone d'influence de la nouvelle piste d'atterrissage à Plaine Corail s'étendra sur la côte et une partie du lagon du Sud-Ouest. «La piste carrossable de Pointe-L'Herbe, à la Pointe Corail, sera a no bound zone, ainsi que la piste carrossable qui s'étend du poste de police vers le village de Sainte-Marie. Cette mesure aura un impact certain sur la fin du parcours du Trail de Rodrigues à partir de 2021», soutient Aurèle André.

Le Master Plan pour le développement de l'infrastructure aéroportuaire à Rodrigues est le fruit d'un partenariat entre les autorités mauriciennes et rodriguaises et le gouvernement français, l'Union européenne et l'Agence Française de Développement, qui ont signé une déclaration d'intention avec Airports of Mauritius Limited et l'Assemblée régionale de Rodrigues pour le financement du projet.

Le projet de développement de l'infrastructure aéroportuaire à Rodrigues comprend notamment la construction d'un nouveau terminal principal de passagers, l'agrandissement de la piste d'atterrissage qui fera 2,4 kilomètres de long et 45 mètres de large, l'extension de la zone de cargaison, la relocalisation des Fire Services, l'extension des parkings de l'aéroport, la mise en place de nouvelles installations pour augmenter la capacité de stockage de carburant pour avions et la construction d'une nouvelle tour de contrôle. Ce projet a été préparé par l'Aéroport de Paris International SA.