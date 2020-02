Tunisie: USM - Mission rachat

Invincible pendant douze journées, l'USM a fini par s'incliner lors du match retard pour le compte de la 11e journée retard face au champion d'automne, l'EST, sur le petit score de 0-1. Une défaite le moins qu'on puisse dire sévère dans la mesure où la bande à Chebbi n'a pas du tout démérité et aurait pu aspirer au moins au partage des points eu égard aux nettes occasions créées.

En dépit de cette première défaite, Chebbi a été satisfait du rendement de ses joueurs. «On a tenu la dragée haute à l'EST tout au long du match et on aurait pu prendre l'avantage à maintes reprises, notamment dans la période initiale, mais la superbe forme du keeper espérantiste nous a privés de faire la différence. Toutefois, on a eu une baisse de régime après la pause à cause de la longue trêve qui a été pour quelque chose dans tout ça car rien ne vaut la compétition officielle. On devrait vite oublier ce premier faux pas de la saison et redoubler d'effort pour relever la tête. Le match du CSS à Sfax constituera une très belle opportunité pour les joueurs appelés à retrouver leur efficacité pour faire oublier à leurs supporters la défaite contre l'EST».

Agbado au-dessus du lot !

Lors du match contre l'EST, l'axial ivoirien âgé de 21 ans a constitué la révélation et a été au-dessus du lot. Au point physiquement et mûr tactiquement, ce joueur de grand gabarit a gagné tous ses duels et a réussi même à effacer l'attaquant le plus en forme de l'EST, El Houni, qui n'a pas pu connaître sa réussite habituelle. Cet international espoir recruté pendant le mercato d'été a évolué auparavant comme pivot où il n'a pas trop excellé.

Essayé dans son poste de prédilection par Chebbi contre l'EST, en l'absence de Saghraoui suspendu, il a été le meilleur joueur sur le terrain. Mais le carton rouge délivré par l'arbitre au pivot Orkoma va certainement chambarder les choix de Chebbi en prévision du déplacement difficile à Sfax. Agbado avancera d'un cran pour remplacer Orkoma dans la couverture et la relance...

Alors que Saghraoui, de retour, retrouvera la charnière centrale avec la nouvelle recrue libyenne, Montassar, auteur d'une bonne prestation mercredi dernier face à l'EST, pour sa première apparition. Hormis ces deux changements, le reste de l'équipe alignée contre l'EST sera reconduit avec Ben Saïd dans les bois, Mechmoum et Ben Romdhane sur les deux flancs de la défense. Jelassi et Aloui assureront l'animation offensive pour mettre dans de bonnes positions le trio d'attaque Makkari, Amri et Okputo (qui devrait vite retrouver sa lucidité habituelle devant les buts adverses).

Tka, Mhirssi, Ben Romdhane et El Kout pourront faire leur entrée en cours de jeu.

Formation probable : Ben Saïd, Mechmoum, Ben Romdhane, Saghraoui, Al Mootassam, Agbado, Aloui, Jelassi, Amri (M'hirssi), Makarri (Tka), Okputo.