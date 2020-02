Tunisie: ST - Alimi en pointe

Kadri jouera toutes ses cartes offensives.

Des nouvelles recrues du club du Bardo, seul le Nigérian Alimi est parvenu à convainre. Il sera titularisé aujourd'hui contre le CA en tant qu'avant-centre de pointe en remplacement de Guy M'Benza parti en Belgique. «La titularisation d'Alimi ne veut pas dire que les autres joueurs africains recrutés pendant le mercato d'hiver ne sont pas valables. Bien au contraire. Toutefois, il leur faut un peu de temps pour s'intégrer dans le groupe. Alimi est un autre cas. Il a su comment s'imposer et arracher sa place de titulaire», a confié l'entraîneur du ST Jalel Kadri.

Médina non qualifié

«Tous les joueurs recrutés récemment sont qualifiés sauf Jacques Médina qui a déposé sa démission du CAB à temps à la FTF signée par le président du club cabiste, mais il reste celle du secrétaire général.

Médina aurait pu nous aider aujourd'hui face au CA. Outre ses qualités physiques et techniques, il connaît bien le championnat tunisien», a ajouté Jalel Kadri qui a précisé que ses joueurs sont bien concentrés sur le match d'aujourd'hui, et sont bien décidés à enchaîner avec une victoire et se racheter après la défaite contre les Clubistes lors de la journée inaugurale du championnat.

On ne change pas une équipe qui gagne

Logiquement, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais tout dépendra de l'état de santé de Hosni et Akremi. Jusqu'à vendredi soir, les deux défenseurs Walid Hosni et Seif Akremi étaient indisponibles. Le premier est blessé et le second avait mal à la jambe. En principe, la formation alignée aujourd'hui contre le CA sera celle qui a joué la première mi-temps contre Menzel Bouzelfa, à savoir Ali Jemel, Maâtoug, Akremi, Hosni, R.Ben Khemis, Hadda, E.Ben Khémis, Chikhaoui, Ait Malek, Sfaxi et Alimi.