Soudan: Le Centre africain pour la gouvernance soutient le gouvernement de transition

Khartoum, 9 — Le Centre africain pour la gouvernance, la paix et la transformation a exprimé son soutien à la période de transition au Soudan pour la construction des différentes institutions étatiques et la réalisation de la prospérité et du développement durable.

Le secrétaire général du Centre, le Dr. Mahmud Zain Al-Abdeen a affirmé que le soutien de la période de transition sera conclu via les axes des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de la migration, des personnes déplacées et des réfugiés, des études stratégiques et des questions de paix et des conflits.

Zain Al-Abdeen a confirmé que le centre est l'une des organisations de la société civile soudanaise qu'a été créée pour être l'une des institutions africaines pionnières dans les domaines de la bonne gouvernance et de l'instauration de la paix.