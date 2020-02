Soudan: Abdul Hamid promet de développer SUNA

Khartoum — Le nouveau directeur général de l'Agence de Presse Soudanaise (SUNA), Mohamed Abdul Hamid, s'est engagé à améliorer la performance éditoriale de SUNA et à la développer en termes de la structuration et de l'aménagement afin de faire un virage qui accompagne le message médiatique à la lumière de la transition démocratique actuelle.

Lors de sa première réunion ce dimanche avec les travailleurs de SUNA, après avoir pris ses fonctions de directeur général de l'Agence, il a promis de fournir des opportunités de formation des travailleurs en fonction des besoins de l'Agence, annonçant l'approbation du ministère des Finances de créer 50 nouveaux emplois à l'Agence.

Il a promis qu'il travaillerait à la construction d'une institution forte et viable grâce à des efforts concertés et à l'amélioration de la situation administrative et technique afin que (SUNA) joue son rôle et devienne une agence de presse indépendante et développée, indiquant qu'il avait un plan pour diversifier le service de presse.

Le nouveau directeur général de (SUNA) a appelé les travailleurs à être optimistes et positifs et travailler avec un seul esprit d'équipe pour surmonter les défis et améliorer le contenu éditorial.