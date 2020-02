Ile Maurice: Le combat de Laura, 14 ans - Fille-mère et femme battue

Elle n'a que 14 ans mais elle a déjà vécu plusieurs traumatismes. C'est l'histoire de Laura (prénom d'emprunt), une fille-mère, qui est tombée sur le mauvais garçon... Assise sur un banc devant le poste de police, Laura tient son bébé de six mois dans les bras. Elle l'observe, tient sa petite main entre les siennes. Le bébé sourit en retour à sa maman... qui n'a que 14 ans.

Le regard de Laura est empreint de désespoir. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle se trouve ici. Le poids du monde semble reposer sur ses frêles épaules. Elle a vécu bien trop de choses pour pouvoir sourire de nouveau... pas pour l'instant, du moins.

Les plaies qu'elle porte dans son coeur sont encore à vif. Elles sont visibles, il suffit de voir son visage triste. «Li pa pé dormi ditou. Sa garson-la inn menas pou touy nou», explique Lydia (prénom d'emprunt), la maman de Laura.

Tout a commencé quand elle avait 12 ans. Laura tombe amoureuse d'un jeune homme de sept ans son aîné. «Mo pa ti dakor mem ek sa rélasion-la mwa. Di-mounn ti pé dir mwa ek mo ti ankoler. Mo'nn koz ek li, pini li. Mé li ti pé kontign rélasion-la deryer mo ledo», confie la maman, âgée d'une trentaine d'années.

Possessif et violent, le petit ami n'a pas tardé à montrer son vrai visage. Comme Laura est encore innocente et naïve, elle ne se rend pas compte que les coups et les injures ne sont pas des preuves d'amour... Petit à petit, il consolide son emprise sur elle. Vole son innocence, son enfance et sa joie de vivre. «Linn met li ansint. Laura pann dir personn nanyé. Mo ti koné garson-la violan. Mo'nn al lapolis mé linn kontinié harcèle li ek mo tifi pa ti ankor ouver so lizié... »

Le regard de Lydia se perd dans le vide. Elle confie que lorsqu'elle a su que sa fille était enceinte, elle a pris toutes les responsabilités. Malgré le fait que Laura était toujours sous l'emprise du garçon, elle a tout fait pour qu'elle soit en bonne santé afin de pouvoir mettre son petit-fils au monde, dans les meilleures conditions.

Aujourd'hui, Lydia est fatiguée, elle aussi. Mais elle se bat pour sa fille, qui se bat, elle, pour son fils... Pas question d'abandonner, de baisser les bras. Même si Lydia est elle-même mère de cinq autres enfants, qu'elle élève seule, il lui est impossible de tourner le dos à Laura. «Je ne gagne pas beaucoup d'argent dans mon travail, mé mo'nn touzour trasé-koupé pou mo swegn mo zanfan.»

Cependant, peu avant la naissance du petit, Laura, toujours aveuglée par l'amour, s'enfuit pour aller vivre avec le jeune homme. «J'ai tout essayé pour la ramener, je suis allée porter plainte à la police mais elle ne voulait pas revenir», se rappelle cette mère, meurtrie.

Le coeur de la maman se brise davantage quand elle apprend que sa fille subit encore des violences. Le jeune homme, qui se droguerait, continue à maltraiter, malmener sa fille. «Les voisins m'ont dit : 'Si to ti koné kouma to zanfan gagn baté, maltrété zis akoz enn bousé manzé'. Sa inn fatig mwa terib... »

Si Lydia pensait que le calvaire était terminé lorsque sa fille est retournée à la maison en janvier, elle n'a pas tardé à déchanter. Malgré le fait qu'il est déjà en liberté conditionnelle pour violence domestique envers Laura, le jeune homme continue à la harceler.

Le 1er février, alors que l'ado se rend à une boutique de la localité, le petit-ami l'agresse encore. Et encore une fois mère et fille se rendent au poste de police, deux jours après. «Depuis, nous vivons dans la peur. Il est venu nous menacer lorsque notre histoire est devenue publique. Dépi lé 3 fevriyé mo pa kapav dormi lor mo dé zorey. Li dir vwasin li pou touy nou et tousala pé fatig Laura, li pé fer dépresion ek li népli riyé... »

Pourquoi l'homme est-il toujours en liberté alors qu'il a agressé Laura ? Selon des sources policières, il est activement recherché. La Child Development Unit affirme également suivre l'affaire de près.