Tunisie: EST - Répétition avant Doha

Faire la part des choses et se concentrer sur le sujet du jour est l'une des devises de réussite de l'Espérance. Mais un match pourrait servir de test pour un autre quand même. Ce sera sûrement l'aspect du match de tout à l'heure face à l'UST.

Six jours avant son crucial bras de fer de la Supercoupe d'Afrique face à Ezzemalek à Doha vendredi prochain, l'Espérance affrontera cet après-midi à Radès l'US Tataouine dans le cadre de la journée inaugurale de la phase retour du championnat national.

De prime abord, une question vient à l'esprit : avec quelles armes le champion sortant va-t-il aborder l'équipe sudiste? La traitera-t-il avec tous les égards comme il l'a fait avec l'US Monastirinne mercredi dernier en se présentant avec son équipe type et sa détermination des grands jours à remporter la victoire absolument ? Ce qui fut fait, non sans peine, car l'USM est du genre intraitable dont le défi nécessite les grands moyens. Cela s'est d'ailleurs imposé après la défaite indigérable et somme toute évitable concédée quelques jours auparavant à la JS Kabylie à Tizi Ouzou (0-1) dans le cadre de la Ligue des champions.

L'Espérance peut se permettre d'avoir recours à l'utilisation de ses doublures que ce soit totalement ou partiellement. Cela ne l'empêchera pas de remporter une nouvelle victoire et de poursuivre sérieusement sa marche infaillible. Seulement, désormais le lien sera beaucoup plus étroit entre la compétition nationale et celle continentale, ne serait-e que par le rythme à maintenir à son top niveau et la cohésion à se perfectionner davantage.

Ce qui veut logiquement dire que Mouïne Chaâbani et sa troupe sont au début de la ligne droite qui leur dicte de passer la vitesse supérieure et de peaufiner au maximum les automatismes. Du coup, même s'il n'y a pas de grand risque de perdre des points face à l'UST, il serait judicieux d'aligner l'équipe-type une fois de plus en guise de préparation pour les prochains et imminents rendez-vous africains avec Ezzamalek et qui seront au nombre de trois comme tout un chacun le sait : un en supercoupe et deux en quarts de finale de la Ligue des champions programmés pour fin février et début mars prochain.

A cette étape avancée de la compétition africaine, les matches locaux seront comme des répétitions ne concernant, logiquement, que les membres de l'équipe première. Autrement les automatiques ne seront jamais fignolés comme l'exige le top niveau.

Les doublures de marque à la rescousse

Devant le dilemme des dangers de la forte sollicitation et du perfectionnement des automatismes, Chaâbani pourrait compter sur les services de quelques réservistes de marque pour faire le bon équilibre.

Ainsi, il aura la latitude de ménager quelques cadres au grand bonheur des doublures les égalant à l'instar de Fédi Ben Choug, Mohamed Ali Ben Hammouda et Raed Fedaâ qui pourraient permettre à Hamdou El-Houni et n'importe quel autre attaquant au bout du rouleau de souffler un peu.

Toutefois, si le staff technique envisageait de dissimuler ses cartes, en vue de surprendre Ezzamalek, l'équipe qui jouera tout à l'heure devant l'USTataouine sera totalement remaniée avec le risque de laisser des plumes dans ce match en apparence facile.

De toutes façons, il est de l'intérêt de Mouîne Chaâbani de faire participer tous ses titulaires et de jouer à cartes découvertes.

Le match d'aujourd'hui pourrait lui servir de test pour les schémas tactiques à adopter vendredi prochain. Sans avoir à cacher quoi que ce soit, car l'adversaire ne pourra pas contrecarrer une tactique et des moyens supérieurs aux siens en l'espace de quelques jours, même s'il en connaît quelques détails qui ne sont, en vérité, qu'un secret de polichinelle.