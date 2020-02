Tunisie: Handball / Equipe nationale - Qui succédera à Toni Gerona ?

Vers un staff technique tunisien pour rebondir.

Comme il fallait s'y attendre, et on l'a tôt prédit sur ces mêmes colonnes, Toni Gerona est désormais l'ex -patron du sept national. La nouvelle sera officiellement, nous assure-t-on, annoncée lors de la réunion que tiendra le bureau fédéral mardi prochain. Sans doute, l'idée de la rupture a-t-elle fleuri au lendemain de la dernière CAN, avant de devenir inévitable à la suite de la réunion de la commission des équipes nationales tenue mercredi. C'est que l'unanimité s'est aussitôt faite autour de la nécessité (autant dire l'urgence)d'opter pour le changement, donc pour le divorce, et cela pour au moins deux raisons ,à savoir :

- Primo : M. Gerona n'a pas honoré une clause principale :conserver le titre africain et, par là, se qualifier aux Jeux olympiques Tokyo 2020.

- Secundo : l'Espagnol a confirmé ,en finale contre l'Egypte, ses limites, par mauvais choix interposés que nous avons, ici même, abondamment dénombrés.

A ces deux facteurs, on peut ajouter d'autres griefs qu'on lui a faits. Cela va de son affolement exagéré sur le banc à son incapacité de maîtriser sa troupe où caprices et folie des grandeurs faisaient bon ménage !Le tout sans oublier ses... victimes parmi les joueurs qu'il a, pour une raison ou une autre, lésés. Trop, c'est trop !

Un Tunisien pour la relève

Maintenant que la page «Toni Gerona» est tournée, quel sort attend le sept national ? Pour le moment, une option fait son chemin et finira très probablement par être retenue :refaire confiance à l'école tunisienne. En effet, aux dernières nouvelles, l'on s'achemine vers la nomination d'un enfant du pays qui sera flanqué de l'un de ses compatriotes au poste d'adjoint. Ce duo, qui succédera au tandem Gerona-Khdhira, sera déniché sur une liste de candidats potentiels représentant le corps des cadres techniques tunisiens répondant aux critères requis. Oui, donc, pour un cadre tunisien en sélection, n'en déplaise à ceux --et ils représentent une minorité-- qui continuent sordidement de faire campagne pour la poursuite de la collaboration avec les entraîneurs étrangers, en prétextant que la dernière expérience du sept national avec un coach tunisien (référence faite à Hafedh Zouabi) avait échoué !

Il a rempilé

Entre-temps, la vie continue pour M. Gerona, comme si de rien n'était. En ce sens qu'il vient de rempiler avec le club français de Chartres pour une autre saison. Et il semble se plaire au pays de la Marseillaise, bien qu'il n'ait plus droit à ces... six mille euros par mois qu'il gagnait, jusque-là, dans nos murs.