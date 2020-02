Tunisie: Foire internationale de Sousse - Une occasion pour faire des emplettes

Deux manifestations organisées simultanément, à savoir la 4e édition du Salon national du tapis et la 9e édition du Salon du meuble et de l'ameublement (du 13 au 23 février 2020) avec la participation de 170 exposants venant des diverses régions du pays.

La Foire internationale de Sousse abritera deux manifestations économiques organisées en tandem, à savoir la 4e édition du Salon national du tapis, organisé conjointement par la Société de la foire et l'Office national de l'artisanat et la 9e édition du Salon du meuble et de l'ameublement, et ce, du 13 au 23 février 2020.

A ce sujet, M. Abdelaziz Dahmani, PDG de la Société de la foire, nous a indiqué que ces 2 manifestations économiques organisées concomitamment, à portée industrielle et commerciale, vont permettre de promouvoir les secteurs de l'industrie du tapis, du meuble, de l'ameublement et des produits de décor d'intérieur et d'extérieur des maisons.

Production des gouvernorats

Participeront à ces 2 manifestations environ 70 exposants venant de diverses régions de la Tunisie et opérant dans le secteur de l'industrie du tapis dans des spécialités connexes ainsi que 100 exposants représentant les entreprises et les sociétés industrielles spécialisées dans la fabrication du meuble, de l'ameublement et des produits de décoration. Ces 2 manifestations occuperont une surface couverte de 5.000 m2.

Il est à noter que le Salon national du tapis comportera un espace réservé aux productions des gouvernorats particulièrement dans la confection des produits d'artisanat comme le «klim», le «haiek» et la soie. Sans oublier la participation des nouveaux promoteurs spécialisés dans la confection de la jebba brodée ainsi que les artisans spécialisés dans le tissage des couvertures en laine.

Quant à la 9e édition du Salon du meuble, de l'ameublement et du décor d'intérieur, elle constitue un rendez-vous important pour les familles tunisiennes particulièrement celles qui vont organiser des fêtes au cours de la prochaine saison estivale ou celles qui vont meubler et décorer leurs nouveaux logements. Elles trouveront dans ce salon la réponse à leurs besoins en meubles de nouvelle conception et création ainsi qu'en produits décoratifs et d'éclairage d'intérieur et d'extérieur des maisons, conçus et réalisés par des entreprises industrielles compétentes. A noter que la foire est ouverte de 11h00 à 19h00.