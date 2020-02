Tunisie: Focus Business - Le marché boursier fait-il l'unanimité ?

Le marché boursier est encore loin d'être l'espace financier privilégié pour plusieurs entreprises tunisiennes notamment parmi les petites et moyennes d'entre elles qui préfèrent recourir aux banques pour contracter des crédits destinés à la réalisation de leur investissement. Or, il se trouve que les banques ne sont pas toujours motivées pour fournir ces financements, et ce, pour diverses raisons dont celle qui concerne l'absence de rentabilité ou de bénéfice d'un projet prévu que le promoteur tient à réaliser.

Pourtant, la Bourse des valeurs mobilières ouvre la voie du financement aux promoteurs. Ainsi, le promoteur peut ouvrir le capital de son entreprise dans le second marché et bénéficier de financements d'actionnaires qui veulent faire fructifier leur argent. Encore faut-il que l'entreprise ait atteint des indicateurs positifs au cours de son précédent exercice en termes de chiffre d'affaires, de revenus et produit intérieur brut. C'est que les actionnaires potentiels tiennent compte, avant d'investir, de ces paramètres de performance et choisissent toujours l'entreprise qui s'est distinguée du lot.

Il va sans dire que, pour s'intégrer dans le marché boursier, il est indispensable de miser sur la transparence et fournir toutes les informations nécessaires sur l'entreprise, chiffres à l'appui. Diversifier les sources de financement pour l'entreprise est vital et le marché boursier constitue une véritable opportunité à prendre en considération pour mobiliser les fonds nécessaires destinés à la réalisation des projets prévus. D'ailleurs, les entreprises qui sont devenues cotées en Bourse ont pu bénéficier de nouvelles ressources sans passer par les banques qui obligent les clients éligibles à se conformer à certaines conditions pour pouvoir bénéficier de financement.

Encore faut-il que le dossier présenté soit accepté et approuvé. A noter, cependant, que la valeur des actions connaît une fluctuation au cours de l'année en fonction de plusieurs paramètres dont celui qui concerne la performance de l'entreprise. Les actionnaires choisissent toujours les entreprises qui réalisent des bénéfices conséquents pour investir. Mais cela ne veut pas dire que les autres entreprises réputées sont perdues de vue. Elles sont toujours suivies par les intermédiaires en Bourse et les actionnaires potentiels qui n'hésitent pas à acheter leurs actions en tenant compte des perspectives de développement à moyen et long terme. C'est que dans la Bourse, l'anticipation constitue un élément stratégique et les actionnaires avertis qui savent prévoir les résultats sur le long terme sont ceux qui réussissent le plus.