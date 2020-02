Congo-Kinshasa: MSC - Batumona installe le comité de la Ligue des Partenaires pour le Changement

Au Mouvement de Solidarité pour le Changement -MSC- l'heure est à la mise en place de nouvelles structures. C'est en vue de soutenir les Actions du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la vision de Laurent Batomona Diata Bau, Président national.

C'est en perspective d'affronter les joutes électorales de 2023 en toute sérénité et de confier à Félix Tshisekedi le nouveau mandat jusqu'à 2028, afin de se choisir un Dauphin, a soutenu le Président du MSC. A cette occasion, Laurent Batumona a annoncé la tenue du Congrès du MSC. Drapeaux, bracelets, T-Shirts et autres fanions ont été présentés.

Il a procédé à l'installation du Comité de Ligue des Partenaires pour le Changement notamment, du Coordonnateur national et ses quatre Vice-coordonnateurs de tous les districts de la ville-province de Kinshasa. Du secrétaire général et de son adjoint ainsi que quatre conseillers. Le travail d'installation de ce comité est en marche et va s'étendre dans les 24 communes de Kinshasa. Le Président Laurent Batumona a débuté cette cérémonie de redynamisation de son parti par ce partenariat et l'installation de ce comité. En attendant d'aller faire le même travail dans les provinces du pays. "Je vous remets la bannière qui est le symbole du pouvoir qui pourra permettre de soutenir les actions et la vision du MSC et exercer avec brio cette nouvelle activité citoyenne. Avec beaucoup d'abnégation, les actions du Président Fatshi béton et je vous souhaite plein succès" a déclaré le Président du MSC. En deuxième: "Je vous remets le bâton de commandement qui assure les actions de la Ligue des Partenaires pour le Changement".

C'était au quartier mythique de Matonge, au centre de Kinshasa, le samedi 08 février 20120 à l'hôtel Gracius dans la commune de Kalamu. Cette rencontre a réuni de milliers des hommes et femmes du MSC, partenaires et mouvement citoyen. Objectif : installation de la ligue des Partenaires pour le Changement par Laurent Batumona. Cette ligue, est l'une des structures spécialisées du MSC qui vient appuyer dans le cadre du Partenariat et appuie la vision du MSC. Ce comité est composé de onze membres.

Selon le modérateur Charles Tshingu, La ligue des Partenaires sera dotée des commissions notamment, de mobilisation, de suivi des actions du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo et de la Vision extraordinaire du Mouvement de Solidarité pour le Changement.

Genèse de la LPC

Pour le Secrétaire national du MSC, le Président du MSC est le géniteur, l'initiateur de cette plateforme. Il a fait un heureux constat lors du challenge électoral pour le poste de Gouverneur de la ville de Kinshasa. Selon lui, il s'est dégagé un engouement formidable qu'il a fallu capitaliser. Dans son légendaire capacité de meneur d'homme, il a rassemblé toutes les personnalités, organisations et Eglises qui s'étaient déployées pour le soutenir et pour proposer une vision. Cette Ligue a pour mission principale d'accompagner la vision du MSC et surtout les actions du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. "Nous tous nous allons nous constituer d'élèves d'école possédant un bic rouge et des cahiers pour corriger les fautes".

On a noté, la présence de différentes structures notamment, le Sg de la Majorité populaire présidentielle de Diomi Ndongala : Magloire Kasongo, de leader Fatshiste, pour le développement, Kaleb, Jeunesse en action, Me Joo Mukuna coordonnateur de l'ASBL Soutien à Félix Tshisekedi pour l'Alternance SOFTA, Appuie aux action de Fatshi 100%, l'Honorable honoraire Mukonkole, l'imprimeur Christian, Cadres du Parti, Président de taxi moto, représentant du MSC à UE, Jeannot Kuzi, .

Voici la composition du comité LPC

Coordonateur national : Rodrigue Inongo - 4 vice-coordonnateurs: Mont Amba: Guylain Mwanza - Lukunga: Chance Ngimbi - Funa: Olivier Mwenzengele - Tshangu : Jean-de la Croix Diantntu. Secrétaire général : Laurent Nkono; Secrétaire général Adjoint: Justin Maleki - 4 Conseillers: Mont Amba : John Madidi; Lyly Sapashi; Tshangu : Théophile Butuakani et Lukunga Michel Longanga.