Ile Maurice: Pour une affaire d'héritage - Une famille terrorisée par un beau-frère

Les membres de sa famille, la police... Cet homme, habitant Rivière-du-Rempart, vexé sur une question d'héritage, terrorise toute une famille. Tous habitent dans une même cour...

Le vendredi 30 janvier, les choses se sont envenimées. Sa belle-soeur a porté plainte au poste de police de Rivière-du-Rempart pour agression, acte indécent et menaces, entre autres, contre le demi-frère de son époux.

«Vendredi, mon beau-frère m'a insultée alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Il est revenu une deuxième fois pour me dire que mon époux n'avait pas le droit de garer sa voiture sur un terrain devant chez lui. Li pé zouré gro gro betiz. Quand monn ouver lafenet linn fer bann grimas indésan... », raconte-t-elle. Alors qu'elle voulait savoir ce que le beau-frère avait à lui reprocher, ce dernier s'en est pris à elle de plus belle. «Li komens zour moi. Monn rest trankil, Monn demann li ki so problem, linn ris moi par mo lebra et mo linz inn désiré. Monn blessé.»

Le lendemain, soit le 1er février, rebelote. «Il a eu des gestes obscènes et nous a dit qu'il allait me violer moi et ma fille. Il a fermé la porte d'entrée avec un morceau de bois. Ce sont mes frères et sœurs qui sont venus pour nous aider.»

Le 2 février, le beau-frère a reçu la visite des policiers. Mais il les aurait malmenés et a nié toutes les allégations faites contre lui...