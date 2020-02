Congo-Kinshasa: 3,5 millions USD décaissés pour les sauts-de-mouton - Le gouvernement passe à la vitesse supérieure

Le Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, a présidé le samedi 8 février dernier à la Primature, une séance d'évaluation des travaux d'exécution des infrastructures en RDC, avec les ministres et responsables concernés. Celle-ci concerne essentiellement le Programme d'urgence de 100 jours et le Social centré sur la construction des logements sociaux des militaires et policiers.

Cette évaluation indique que l'exécution des travaux est à hauteur de 55% et le décaissement à plus de 56%, a laissé entendre Mayo Mambeke, VPM ministre du Budget. Le coût global des travaux est de 46 millions USD et il reste 13 millions à décaisser. A l'issue de cette réunion, le gouvernement Ilunkamba a pris l'engagement d'achever tous les travaux avant le 30 juin 2020.

Déjà, le Premier ministre a ordonné, le même samedi, le décaissement de 3,5 millions USD (1,5 M pour l'Office des Voiries et Drainage et 2 M pour l'Office des Routes), pour accélérer les travaux et chaque semaine, des fonds seront disponibilisés quant à ce.

A ce propos, le vice-premier ministre en charge du Budget a déclaré qu'en ce qui concerne les sauts-de-mouton dans la ville de Kinshasa, "le président de la République a entendu les pleurs et souffrances de la population kinoise et a instruit le Premier ministre de réunir cette équipe autour de lui pour trouver des solutions rapides. Nous avons procédé à l'évaluation de ce dossier".

Raison pour laquelle, il demande à la population kinoise de tenir encore. "Les finances étaient difficiles à gérer mais maintenant nous prenons l'engagement que nous allons fêter le 30 juin avec tous les sauts-de-mouton de Kinshasa en place", s'est-il exprimé.

Jean-Baudouin Mayo qui faisait la restitution de cette séance de travail à la presse, a souligné le fait qu'il y a des parties des ouvrages de saut-de-mouton qui sont construites à l'étranger et qui, une fois arrivées au pays, sont entreposées en attendant qu'on puisse les poser sur les différents chantiers.

Au taux d'exécution, dit-il, il faut donc ajouter ces parties importées qui sont déjà au pays, selon le Directeur général de l'OVD.

Par ailleurs, le Premier ministre et ses collaborateurs ont également reçu M. Samir Jamal qui avait obtenu des marchés de l'Etat pour la construction des logements sociaux en faveur des militaires, des policiers et de la population civile. "Nous avons pu faire le point de ce dossier avec M. Samir Jamal, il nous a remis toute la documentation et le ministère de l'Urbanisme et Habitat était représenté par le Directeur de cabinet. Nous allons examiner ce dossier en profondeur pour savoir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, et faire rapport au Conseil des ministres", a fait savoir le ministre du Budget.

Ont pris part avec lui à cette séance d'évaluation, le Vice-premier ministre en charge des Infrastructures et Travaux Publics, Willy Ngoopos, le Vice-ministre des Finances, Junior Mata, le Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre d'État à l'Urbanisme et Habitat, le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, le Directeur Général de l'Office des Routes ainsi que celui de l'Office des Voiries et Drainage.