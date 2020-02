Tunisie: CA - Puiser au fond de ses ressources

Dridi et ses joueurs veulent oublier les embarras administratifs et renouer avec un cycle plein

Lassaâd Dridi ne passe pas un bail tranquille au CA. Il est confronté chaque jour à des tracas, à des conflits internes qui rendent sa mission encore plus difficile.

Pour le déplacement au Bardo, où il retrouve son ancien club, le ST, Dridi a dû cravacher dur et passer en revue plusieurs options pour trouver la bonne formule. Il doit suppléer les absences au milieu du terrain après les départs de Ayadi et Haddad et l'absence de Kassab pour suspension.

On attend Zemzemi qui devra apporter la percussion au jeu de son équipe, et également le retour de Z.Dhaouadi à la place de Haddad dans le but d'apporter la touche technique et l'efficacité au jeu offensif du CA. Guesmi, nouvelle recrue clubiste qui semble plaire à Dridi, devra lui aussi partir d'entrée au milieu. Cela dit, on s'attend à un milieu de terrain «new look» qui saura contrecarrer les assauts stadistes.

Mais ce n'est pas évident pour un CA tiraillé par ses problèmes d'argent et par ses vestiaires tendus. Depuis la victoire devant le CSS, Dridi et ses joueurs ont du mal à entamer un nouveau cycle de victoires. La défaite au derby est, faut-il le rappeler, dure à passer pour une équipe complètement dominée ce jour-là par son adversaire. Maintenant, le retour s'annonce pénible avec un match exigeant devant un Stade qui aime jouer chez lui.

Dekhili serait là pour diriger une défense où le poste de latéral gauche pose des problèmes en l'absence de Taoues expulsé au derby. Jaziri et Laâbidi seront stabilisés à l'axe, alors qu'en attaque, Compaoré et Chammakhi seront appelés à peser plus lourd et à retrouver l'efficacité en attaque.

Ce que fait le CA actuellement en championnat est considérable. Les dirigeants continuent leur «folklore» et c'est à Dridi (qui songe sérieusement à s'en aller si les difficultés persistent) de trouver la bonne formule. Le match face au ST peut être un nouveau point de départ en championnat. Il faudra puiser au fond du courage et de l'intelligence tactique pour rebondir.