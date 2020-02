Madagascar: Diana - Une vigilance accrue contre le coronavirus

La région Diana est très vigilante face à la propagation rapide du coronavirus. Elle est actuellement en train de mettre en pratique le plan national de lutte contre le coronavirus adopté par le président Andry Rajoelina. Ce plan vise à « empêcher l'importation et la propagation de coronavirus à Madagascar ».

Un comité dénommé « comité de vigilance pour la lutte contre les épidémies » est déjà mis en place. Il a pour mission de mettre en œuvre une stratégie globale de communication et des mesures de prévention et de protection pour la population ainsi que celles de riposte prises pour endiguer le fléau.

Après deux réunions successives, des décisions ont été prises avant la mise en place définitive d'un plan d'actions. Citons, entre autres, la multiplication des veilles sanitaires au niveau des ports et des aéroports, le renforcement des mesures de santé publique visant à endiguer la flambée en cours, la mise en place d'un centre d'isolement au niveau des ports et aéroports, l'éducation et sensibilisation de la population locale sur la manifestation de la maladie...

Des intrants médicaux pour dépister et lutter contre ce fléau venant de la Présidence sont arrivés à Antsiranana par le biais du CASA de l'Armée. Durant toute la semaine, les responsables régionaux et le personnel de la santé ont fait des déplacements dans les localités où il y a des ports ou aéroports fonctionnels afin de constater de visu la mise en place de ces dispositifs.

Ainsi, des mesures strictes sont déjà prises pour sécuriser les ports et aéroports fonctionnels dans la région. Des containers sont installés dans les ports considérés comme fragiles et pouvant être la porte d'entrée du fléau.

Selon les explications du Dr Yasmine Leiticia, directeur régional de la Santé publique de Diana, l'objectif est de renforcer les mesures d'isolement. Quant à l'aéroport, ces mesures concernent surtout la mise en place de détecteurs thermiques.

Ces détecteurs servent à prendre la température des passagers qui débarquent et à vérifier s'ils n'ont pas de fièvre. Le Dr Yasmine Leiticia a indiqué que la salle d'isolement a été installé au Centre hospitalier universitaire de la Place Kabary.

Toutefois, ni le ciel ni la mer du Nord n'est encore fermé, mais un contrôle strict des transits fluvial et aérien a été déjà renforcé depuis quelques semaines. À preuve, le Costa Mediterranea est passé à Nosy Be, vendredi, et un millier de touristes fortunés ont découvert les richesses de l'île aux Parfums.