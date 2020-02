Tunisie: Lutte contre les stupéfiants - La cocaïne gagne du terrain !

Sur les dernières saisies opérées, on compte d'importantes quantités de «coca». Inquiétant !

De mémoire d'un vieil enquêteur policier au crépuscule de sa carrière professionnelle, jamais la cocaïne n'a autant investi la Tunisie comme elle le fait aujourd'hui.

Faute de statistiques officielles disponibles (qu'attend-on pour le faire ?), notre interlocuteur, qui en sait assurément quelque chose, affirme que, sur les saisies des stupéfiants opérées au cours des deux dernières années, on compte d'importantes quantités de cocaïne, ce qui constitue, à ses yeux, lui l'investigateur chevronné, «un signe des plus inquiétants, dans la mesure où il s'agit d'une drogue dure et chère de surcroît, et, plus grave encore, en relation directe avec les réseaux de trafic internationaux».

Et c'est vrai, puisque parmi les personnes arrêtées, il y avait des suspects de nationalités étrangères mis en examen, non pour consommation, mais pour délit de commercialisation. Cela revient à dire que la Tunisie, par sa position géographique, est probablement devenue une des plaques tournantes du trafic de cocaïne dans le monde.

C'est là que la marchandise transportée généralement d'Asie, premier producteur de cette drogue sur la planète, transite, par voies aérienne, maritime et terrestre, avant d'être acheminée à ses preneurs en Afrique, en Europe et dans les pays du Golfe. Et la part du marché des Tunisiens ?

Eh bien, outre les généreuses «commissions» octroyées aux complices parmi «nos» passeurs et intermédiaires, on constate, affirment plusieurs sources sécuritaires, une hausse sensible du nombre de consommateurs de cocaïne dans nos murs. Cette hausse, indiquent encore nos sources au fait du dossier, n'est pas près de chuter, en dépit du coût onéreux de la dose (entre 80 et 200 dinars le seul gramme!)

Ne jamais baisser la garde

Pour l'Etat, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Habituées, depuis l'Indépendance jusqu'à la veille de la révolution aux affaires routinières du haschich et de la zatla, nos forces sécuritaires et douanières se retrouvent aujourd'hui confrontées au fléau dévastateur de la cocaïne. Si elles ont démantelé, jusqu'ici, plusieurs réseaux spécialistes en la matière, la question principale et quoique embarrassante est de savoir combien de réseaux leur ont échappé !

La question mérite d'être posée «courageusement», car nul n'ignore que les trafiquants de cocaïne ont toujours démontré, dans les quatre coins de notre planète terre, qu'ils sont solidemment structurés, fortement outillés, technologiquement «in» et infailliblement couverts par des complices capables de leur défoncer les portes les plus hermétiquement cadenassées.

Il n'en demeure pas moins vrai que ces filiales étrangères ne sont pas intouchables. On peut les redouter, mais pas question de s'avouer vaincu dans la guerre que l'on livre. Mais, une guerre ne se gagne pas avec le laxisme et les demi-mesures. Elle est plutôt tributaire de la qualité des moyens qu'on jette sur le champ de bataille.

Et ces moyens, soutiennent policiers, douaniers et militaires, vont de la modernisation des équipements de détection et de surveillance dans les postes frontaliers au renforcement des effectifs en exercice, en passant par l'amélioration des mesures initiatives et de motivation au profit des agents, tout en élargissant la marge de manœuvre des services de renseignements où les «indics», atout non négligeable très exploité un peu partout dans le monde, pourraient être d'une utilité certaine.