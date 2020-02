Algérie: 44 carrefours prochainement équipés en feux de signalisation intelligents à Alger

Alger — Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, dimanche, que 44 carrefours seront prochainement équipés en feux de signalisation intelligents à Alger, dans le cadre de la concrétisation du projet de régulation du trafic routier et de l'éclairage public confié à la société mixte Algéro-espagnole MOBEAL.

En marge d'une visite d'inspection de plusieurs projets de travaux publics et de routes, M. Cherfa a indiqué que 44 carrefours seront prochainement équipés en feux de signalisation intelligents dans le cadre de la première phase du projet de régulation du trafic routier et de l'éclairage public à Alger, confié à une société mixte algéro-espagnole (MOBEAL), et ce après l'achèvement de la phase pilote, qui a concerné 22 autres carrefours dont la mise en service est prévue très prochainement pour décongestionner le trafic routier.

Le wali d'Alger a fait savoir, également, qu'il rencontrera, lundi, les représentants de la société espagnole pour examiner les entraves et relancer le projet, dont la première tranche concerne 200 carrefours sur un total de 500.

Inspectant le projet de la route reliant la rocade sud (hauteur de oued Mazafran) à Tassala El Merdja en direction de Zeralda, dont le taux de réalisation a atteint 65%, M. Cherfa a fait état de l'opérationnalisation prochaine, en coordination avec le ministère des Travaux publics, du décret exécutif portant règlement du dossier d'indemnisation des agriculteurs expropriés dans le cadre de l'exécution de ce projet structurant d'utilité publique.

Cette procédure vise à accélérer la cadence d'exécution de ce projet pour sa mise en service au profit des usagers la route axiale reliant 3 wilayas (Tipasa, Alger et Blida), a ajouté le wali soulignant que le projet compte 6 grands échangeurs et 6 grands ouvrages d'art.

Au niveau du projet du viaduc de Oued Ouchayah dans son tronçon Baraki-Blida (deuxième rocade), dont le taux d'avancement des travaux est de 96%, le wali d'Alger a donné des instructions pour le respect des délais de réalisation, soulignant l'impératif de sa réception fin mars 2020.

Par ailleurs, il a fait savoir que dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'urgence pour l'amélioration des conditions de la circulation et de la fluidité routières à Alger, le renforcement du réseau routier et l'accélération de la cadence de réalisation des axes routiers et des ouvrages d'art, les services de la wilaya lanceront une campagne de lutte contre le commerce illicite sur les abords de la route, qui entrave et gène le circulation routière.