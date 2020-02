Ile Maurice: Trompé par sa femme, battu par ses beaux-parents...

C'est dans une pension de famille à Riche-Terre qu'il a trouvé son épouse. Ce chauffeur de taxi de 44 ans vivait toutefois séparé d'elle depuis juillet 2019. Mais ayant entendu des rumeurs à sonsujet, il a voulu en avoir le cœur net. Jeudi, il a ainsi trouvé son épouse, 32 ans, en compagnie d'un homme qui serait son superviseur au travail. Tétanisé, il a regagné son domicile à Pailles sans rien faire.

Toutefois, dans la soirée, son beau-père et son beau-frère, 62 ans et 35 ans respectivement, ont débarqué chez lui et l'auraient agressé au sabre et au katana.

Dans sa plainte au poste de police de Pailles, le taximan a expliqué qu'il est marié civilement et religieusement depuis 17 ans. De son union, sont nés trois enfants, âgés de 8 à 16 ans.

À la suite de problèmes conjugaux, en juillet dernier, le couple s'est séparé. Depuis, la jeune femme est retournée vivre chez ses parents à Pailles. Ayant appris que son épouse avait une liaison avec un autre homme et qu'elle se trouvait dans une pension de famille à Riche-Terre, il décide de s'y rendre pour en avoir le cœur net. Effectivement elle y était avec son superviseur.

Le quadragénaire abasourdi n'a pas su quoi faire et il a regagné son domicile. Vers 20 heures, il a entendu frapper à la porte. À sa grande surprise, il aurait vu son beau-père et son beau-frère armés d'un sabre et d'un katana respectivement. Il n'aurait pas eu le temps de s'enquérir du but de leur visite que son beau-frère lui aurait infligé des coups au visage avec le samouraï. En utilisant son bras gauche pour se protéger, il aurait été gravement blessé. Il aurait été pris de vertige avant de s'effondrer. Son beau-frère l'aurait alors roué de coups sur tout le corps.

Entre-temps, son beau-père lui aurait assené des coups à l'épaule droite avec le sabre. Heureusement que la lame n'était pas tranchante. À un moment donné, son beau-frère aurait arraché de force sa chaîne en or au cou en lui disant : «... Mo pe pran to lasen mo pe ale. Narien to pa pou kapav fer.» Saignant abondamment du visage et à la main gauche, il a perdu connaissance. Le chauffeur de taxi a été conduit à l'hôpital Jeetoo, à Port-Louis, pour y recevoir des soins. La valeur de la chaîne volée est estimée à Rs 25 000.