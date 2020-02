Ile Maurice: Chaleur en 2019 - Une année exceptionnelle

«L'année 2019 a été l'année la plus chaude après 2016.» C'est ce que conclut le rapport de la World Meteorological Organisation. Et pour Maurice, il se pourrait bien que 2019 ait été l'année la plus chaude depuis 1960.

Cela, en se basant sur les données enregistrées dans les cinq stations représentatives soit dans le nord, le sud, l'est, l'ouest et le plateau central. La température moyenne sur l'île a été de 1,1° C au-dessus des données enregistrées dans la catégorie 1981-2010.

Il a fait plus chaud dans le centre de l'île, au sud-est et aussi dans certaines régions du nord-est (voir tableau).

La température la plus forte enregistrée a été de 35,5° C le 10 décembre au Champs-de-Mars. Les nuits ont également été plus chaudes, soit de 1,8° C de plus, la plus forte température depuis 1960.

En décembre, qui a été le mois le plus chaud, des températures supérieures à la moyenne de 2° C ont été enregistrées pendant plus de 10 jours d'affilée. D'autres stations ont même enregistré des pics de 3 à 4° C supérieurs à la moyenne.