Congo-Kinshasa: Les Hauts Magistrats attendus sur la lutte contre l'impunité

« Aucun Congolais n'a confiance en la justice de son pays, surtout les pauvres et les gagne-petit ». Cette sentence n'a jamais été démentie. La faute est fondamentalement imputée aux animateurs de l'appareil judiciaire. Voici que de nouveaux Hauts magistrats viennent d'être promus, les premiers de l'ère Tshisekedi.

Feraient-ils subir des misères aux justiciables sous le nouveau régime, même si l'opinion nationale rechigne à faire confiance à tous les suppôts du régime précédent ? L'assurance ne peut provenir que de la prise de conscience de ces Hauts magistrats. Et de leur patriotique engagement à accompagner, sur le terrain qui est le leur, l'espoir du changement qu'insuffle le président Tshisekedi.

Dans une série d'ordonnances lues vendredi 7 février 2020 sur les antennes de la Radiotélévision nationale, le président de la République vient de procéder à la nomination des animateurs du système judiciaire du pays.

Aux termes de ces ordonnances, le chef de l'État Félix Tshisekedi a nommé Jean-Paul Mukoko au poste de Procureur général de la République près la Cour constitutionnelle ; Dominique Thambwe wa Kaniki, 1er président de la Cour de cassation ; Victor Mumba Mukomo, Procureur général de la République près la Cour de cassation, ancien premier avocat général ; il remplace Flory Kabange Numbi.

Sont également nommés dans la série d'ordonnances Octave Tela au poste de Procureur général près le Conseil d'Etat ; le général Joseph Mutombo Katalay, président de la Haute Cour militaire ; et le lieutenant-général Mukuntu, auditeur général près la Haute Cour militaire.

Les deux derniers cités, ont été confirmés à des postes qu'ils occupaient avant la série d'ordonnances présidentielles du vendredi 7 février 2020. En effet, le lieutenant-général Mukuntu avait remplacé à ce poste, le 27 juillet 2019, le général major Mponde Isambwa mis à la retraite.

Attentes de la classe politique

Après la publication de cette nouvelle mise en place au sein de l'appareil judiciaire, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, parti présidentiel) était la première force politique à réagir. Par la voix de son secrétaire général, Augustin Kabuya, le parti présidentiel attend de juger à l'œuvre les nouveaux responsables.

«Je pense que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est mieux informé sur plusieurs dossiers. Il a pris la décision de nommer de nouvelles figures. Et ces gens n'ont pas encore travaillé. Je ne vois pas comment on peut commencer à faire des analyses sur des gens qui n'ont pas encore pris possession de leurs bureaux. Ils seront jugés par rapport au travail qu'ils vont produire sur le terrain. C'est le choix du chef, nous allons tous nous incliner et encourager ces gens-là, en attendant qu'ils commencent leur travail. Moi-même, je sais que le chef de l'État ne peut pas opérer des choix fantaisistes pour plaire à telle ou telle personne. Je pense qu'il a fait un bon choix. Attendons voir comment les nouveaux responsables vont faire le travail», a déclaré en substance le secrétaire général M. Kabuya sur les antennes de Top Congo FM.

Se référant aux précédentes ordonnances de nominations qui souffrent d'application jusqu'à ce jour, celles-ci ont-elles fait l'objet d'un consensus au sein de la coalition FCC-CACH ? À cette question, Augustin Kabuya s'est voulu prudent. «C'est un débat qui ne va pas nous faire avancer. Je ne suis pas le directeur de cabinet du chef de l'Etat, ni un membre du cabinet, encore moins son porte-parole pour répondre à cette question », a-t-il coupé court.

En tant que membre du comité de suivi de l'accord FCCCACH, M. Kabuya a estimé qu'en ce moment, les Congolais n'ont pas besoin de suivre les discours politiciens, mais plutôt de voir les choses se matérialiser sur le terrain.

Quant au Front commun pour le Congo (FCC) cher à Joseph Kabila, ses animateurs ont préféré prendre du recul avant de réagir. Bon réflexe.

Clôture de la réforme

Les nouveaux animateurs de l'appareil judiciaire congolais ne sont pas d'illustres inconnus ; ils sont promus là où ils travaillaient. Pour que les effets de la nouvelle mise en place se fassent sentir dans la société nationale, il faut que les heureux bénéficiaires de la promotion se remettent en cause, se ressourcent à la conscience patriotique, rallument leur conscience professionnelle, s'imposent la discipline du devoir. Car, en cette matière, l'expérience prouve qu'il ne suffit pas d'exiger l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats pour distribuer une justice équitable.

Côté réaction, Me Willy Wenga, avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, a estimé que la nouvelle mise en place voulue par le chef de l'Etat actuel est la clôture de la réforme du système judiciaire commencé au niveau institutionnel pour se terminer au niveau des animateurs. «La Réforme du système judiciaire congolais était déjà en marche. Le président de la République sortant avait reconduit les animateurs qui étaient à la tête des institutions judiciaires. Un an après, le président Félix Tshisekedi Tshilombo vient de nommer de nouveaux animateurs. Je pense que c'est la suite de cette réformelà. Et ce qu'il y a à noter, c'est que les personnes nommées ne sont étrangères à leurs maisons. Tous ceux qui ont été nommées l'ont été là où ils travaillaient déjà, à l'exception d'Octave Tela qui vient du parquet général près la Cour de cassation et qui vient d'être nommé au parquet près le Conseil d'État. On peut dire c'est la clôture de cette réforme-là qui a commencé au niveau institutionnel, maintenant elle est au niveau des animateurs », a-t-il déclaré en substance.

On est encore loin du compte

Au vu de ces nouvelles nominations, la RDC peut-elle s'attendre au redressement de la justice au pays ? À cette question, Me Wenga reste dubitatif. Pour lui, la question de la justice juste en RDC est un problème de système. « Le redressement de la justice ou l'amélioration de la justice juste en RDC ne tient pas seulement aux hommes mais aux conditions de travail des magistrats. Quand bien même on changerait d'animateurs, mais si les conditions de travail du magistrat ne sont pas améliorées, nous allons toujours nous trouver devant la même situation ».

L'avocat a tout même nuancé son propos : « Mille personnes, mille méthodes, il n'est pas exclu que ceux qui arrivent aient leur méthode qui peut soit, aller dans le sens d'amélioration, soit d'un recul de plusieurs années. Il n'y a pas à craindre que ceux qui viennent remplacer, et qui sont expérimentés aussi, feront le même travail et peut-être l'amélioreront si les conditions changent. On peut espérer que les choses ne peuvent changer que si les conditions de travail des magistrats changeaient ».

Les kinois restent sceptiques

Que pense la population ? Elle paraît sceptique et ne croit pas de voir, un jour, une justice réellement indépendante et efficace en RDC. « Rien ne va changer au sein de notre système judiciaire, car selon les informations, les personnes nommées sont des kabilistes. Nous avons vu comment a fonctionné le système Kabila pendant les 18 ans de règne. Et ce sont les mêmes têtes qui reviennent toujours. Il n'y a rien à espérer. C'est Joseph Kabila qui dicte le choix de ses hommes. Or, le peuple attend de nouvelles figures qui n'ont pas encore travaillé, de nouvelles têtes parce que les kabilistes viendront imposer leur système honni de travail. C'est même pour cette raison que nous demandons un divorce rapide entre CACH et FCC », a déclaré avec dépit un Kinois sous couvert d'anonymat.

Un autre vient enfoncer le clou: « Aussi longtemps que le président Félix Tshisekedi n'aura pas les mains libres pour placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il n'y a rien à espérer de ces nominations. Or, le président de la République n'entend pas se séparer de son allié Joseph Kabila. Donc, le pays va continuer à évoluer dans ce système injuste laissé par l'ancien président. Et comme ces magistrats proviennent du système Kabila, la population ne peut rien attendre d'eux ».

Ce qu'ils ignorent, les uns et les autres, c'est que à ne niveau de responsabilités, le président de la République ne peut pas recruter dans le vide. Sans regarder les grades, l'ancienneté, la moralité. Au contraire, il est astreint au respect des textes légaux et des principes fixés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le PGR attendu sur le «dossier 15 millions usd»

La Société civile congolaise attend de juger les hauts magistrats à l'œuvre. Pour Me JeanClaude Katende, président de l'Association africaine des droits de l'Homme (Asadho), le nouveau Procureur général de la République est attendu sur deux dossiers sensibles, à savoir celui de 15 millions de dollars américains, prélevés sur la quotité de rétrocession aux pétroliers ainsi que le dossier des travaux de construction de sept sauts-de-mouton dans la ville de Kinshasa. « C'est là son premier test. Le Procureur général de la République sera jugé sur base des actes, même si le terrain ne sera pas facile pour lui. Cependant, il devra agir avec fermeté pour que la justice congolaise soit dissuasive », a déclaré en substance Me Katende.

Mais là-dessus, M. Katende ne se fait trop d'illusions, car le PGR a évolué dans un système corrompu, dans un système d'instrumentalisation de la justice.

« Néanmoins, ajoute-t-il, il revient au PGR de prouver qu'il est capable d'agir autrement en se mettant au-dessus de ce système corrompu dans lequel il a évolué jusqu'ici et en s'intéressant aux dossiers qui ont de l'intérêt pour le peuple congolais. Nous voulons le voir à l'œuvre parce que nous estimons que c'est un homme qui peut s'améliorer ». Une question demeure entière. Le PGR Victor Mumba Mukomo peut-il faire peur aux corrompus, aux corrupteurs, à l'impunité et aux politiciens ? « Pas si sûr, répond Jean-Claude Katende, étant donné que le terrain n'est pas facile politiquement. Il doit être conscient que le peuple attend beaucoup de lui et qu'il doit agir avec fermeté dans un système corrompu, un système des intouchables ; ceux qui l'ont fréquenté pourront toujours croire que c'est le même homme »