Algérie: Karaté-do / Championnats d'Afrique - 20 médailles pour l'Algérie dont 9 en or

Tanger (Maroc) — Les karatékas algériens ont bouclé leur participation aux Championnats d'Afrique (juniors, seniors) clôturés dimanche à Tanger (Maroc), avec une moisson de 20 médailles (9 or, 4 argent et 7 bronze), terminant ainsi à la 3e place du classement général.

Les seniors algériens ont remporté six médailles d'or et qui étaient l'œuvre de Hadj Said Kamilia (kata), Widad Draou (kumité / -55kg), Loubna Mekdas (kumité / +68kg), Hocine Daîkhi (Kumité / +84 kg), la sélection masculine de kumité et la sélection féminine de Kata, tandis que les breloques des juniors ont été remportées par Cylia Ouiken (kumité / -48 kg), Louiza Abouriche (Kumité / -53 kg) et Ayoub Anis Helassa (Kumité / -55 kg).

Concernant les médailles d'argent, la karatéka Lamya Matoub (kumité / -68 kg) et la sélection masculine de Kata se sont distinguées en seniors, alors que les deux autres sont revenues aux juniors Ines Abid (kumité / +59 kg) et Yanis Tas (kumité / -61 kg).

Au classement général, la première place au revenue au pays hôte avec 37 médailles (15 or, 13 argent et 9 bronze), tandis que la seconde position a été obtenue par l'Egypte avec un total de 39 médailles (11 or, 19 argent et 9 bronze).

Les Championnats d'Afrique-2020 (juniors, seniors) se sont déroulent du 7 au 9 février à la salle Ziaten de Tanger, avec la participation de plus de 350 karatékas représentant 23 pays, dont 25 Algériens.

La sélection algérienne seniors s'est fixée comme objectif de remporter le maximum de médailles et d'engranger le plus grand nombre de points en vue de la qualification aux Jeux Olympiques Tokyo-2020.