Madagascar: Trass - Kiaka toujours égal à lui-même

Kiaka, égal à lui-même, après ses plus de trente d'années de scène au Trass Tsiadana.

Le groupe Kiaka a déroulé samedi à partir de 16 h au Trass à Tsiadana. Un concert entre les vrais fans, les inconditionnels des premières heures et ce rock band à plus de trente années de scène. La salle de ce cabaret a été remplie comme il faut. S'y trouvaient des familles, des groupes d'amis, des vrais amateurs de metal et des groupies apparemment moins téméraires qu'il y a vingt ans. Musicalement, Kiaka a toujours été dans la constance. Et cela s'est retrouvé sur scène. Au grand plaisir du public, le "band" a revisité les titres ayant forgé ces décennies de rock.

« Un vrai monument pour nous, le rock malgache de ces vingt dernières années ne pourra pas se passer de Kiaka. Il a aussi contribué à toujours garder la flamme de ce genre musical, même s'il a connu des périodes très difficiles », reconnaît Fenosoa Andriantsoary, un quadra venu avec sa femme et leur enfant. Des spectateurs comme eux, le public en décelait plusieurs. Voilà maintenant Kiaka, le groupe se regarde en famille. D'ailleurs, dans les textes, il n'y a pas beaucoup à craindre. Le plus violent est sans doute « Fanoherana », toutes les autres chansons sont plus ou moins inoffensives.

Moment de nostalgie quand Nini, le lead vocal, soutenu par un Deba éternellement magistral à la guitare solo, jouent « Sambatra ». Une ballade ayant propulsé Kiaka en haut des charts à sa sortie. La salle chavire. Quelques « gars » en santiags et blousons cuirs se lèvent et hurlent le texte. On est littéralement dans le bain du rock. Après plus de deux heures trente de spectacle, les inconditionnels et le groupe se sont donné rendez-vous pour la prochaine.