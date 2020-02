Madagascar: Préparation de la loi de finances - Les régions fortement impliquées

La préparation de la loi de finances se décentralise. Si auparavant l'essentiel des préparatifs se déroulait dans la capitale, les régions seront dorénavant fortement impliquées dans le processus.

D'où l'organisation de conférences budgétaires régionales, dont la première a eu lieu à Morondava pour la région Menabe. « Une telle initiative nous permet de mieux identifier les besoins des collectivités territoriales décentralisées », a expliqué le ministre de l'Economie et des Finances (MEF), Richard Randriamandrato. Organisée en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, la conférence budgétaire régionale vise à exposer aux participants le processus de préparation du budget, ainsi que les grandes orientations qui guideront le budget de l'Etat l'année prochaine, à savoir la Politique Générale de l'Etat et le Cadrage macro-économique.

Il s'agit des élus, des responsables administratifs au niveau de chaque région et district, ainsi que des membres des Organisations de la société civile (OSC) et du secteur privé. Par ailleurs, la conférence budgétaire régionale se donne pour objectif l'identification transparente des besoins de la population locale, dont les propositions sont dressées dans un canevas remis au service régional du budget, organisateur de l'évènement. Bref, la conférence permettra de collecter les informations au niveau des régions en vue de la formulation du budget de l'Etat.

Chaque participant est appelé à formuler des suggestions d'améliorations, utiles et nécessaires à la préparation du budget de l'année 2021, qui seront transmises au ministère de l'Economie et des Finances. Ce département ministériel se chargera à son tour de la répartition des besoins locaux collectés pour les ministères respectifs, en vue de leur priorisation. Lancée pour la première fois en 2019, l'organisation des conférences budgétaires régionales est en conformité avec les directives de la Politique Générale de l'Etat (PGE), qui s'engage à l'autonomie et à la responsabilisation de nos Collectivités territoriales décentralisées (CTD).

A la suite de ces conférences budgétaires régionales, le MEF s'attellera, en collaboration avec les acteurs budgétaires, à l'élaboration et à l'analyse des cadres de dépenses à moyen terme, en vue de définir les principales actions et activités à mettre en œuvre par les institutions et ministères.