Madagascar: Reboisement - L'esprit de concertation à l'honneur

Un exemple manifeste de la concertation entre les parties prenantes.

Quelques semaines après l'ouverture officielle de la campagne de reboisement 2020, des acteurs issus de différents domaines suivent la tendance et tendent la main pour concrétiser le défi « reverdir Madagascar ». ONG et associations se sont lancées dans des actions de reboisement dans toutes les régions du pays.

Celle qui a permis de planter des milliers de pieds de baobabs au sein du parc national Mikea en janvier dernier est une illustration parfaite de cet engouement à participer dans la noble cause. De son côté, la ministre en charge de l'Environnement et du Développement durable enchaîne les rencontres avec des représentants des ONG. Une façon pour Vahinala Raharinirina de « rendre visible et audible » le défi « Madagascar ho rakotr'ala ».

La numéro une de l'Environnement et du Développement durable a, entre autres, rencontré des représentants de la Conservation internationale, de Conservation Trust, de la California Academy of Science, de la WWF, de la WCS, de l'Asity, Few, Blue Ventures, de la FAPBM, Mihary ou encore de Fanamby. Ainsi, les rencontres constituent des cadres de concertations entre les entités sur ce qui conviendrait de faire afin d'atteindre les objectifs.