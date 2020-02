Madagascar: Championnat de Madagascar de cross-country - Et d' un pour Ralisinirina, de deux pour Mampitraotse

La logique a été respectée. Mampitraotse a remporté à nouveau le titre de champion de Madagascar de cross-country. Il représentera la Grand Ile au Championnat d'Afrique et sera accompagné par Marthe Ralisinirina chez les seniors dames.

Mampitraotse y a mis les formes. Il n'a pas fait les choses à moitié chez les seniors, sur le parcours de 10 km. En effet, le double médaillé d'or des derniers Jeux des Iles et à la fois champion de Madagascar en semi-marathon, marathon, et trail de 15 km, a ajouté à son palmarès un titre national de cross-country, ce samedi au Parc de l'Est à Antsirabe. Il a été le plus endurant et a même battu son propre record national, établi en 2019 à Fianarantsoa. La star du COSPN Boeny s'est imposée cette fois-ci en 33 mn 29 sec contre 34 mn 51 sec l'an dernier.

Son principal rival, en la personne de Jean Claude du Vakinankaratra, a lui atteint la finale avec onze secondes de retard, sans avoir tremblé. Ce dernier a tenté de dynamiter la course dès les premiers kilomètres, mais il a été suivi de près par Mampitraotse. Les deux ont pris la tête de la course, laissant les autres loin derrière. Lors de la septième et dernière boucle, la course était âprement disputée et il a fallu attendre le dernier kilomètre pour voir le champion prendre les commandes. Son avance s'est accentuée sur le chemin en pente verticale, juste avant la ligne d'arrivée, là où le parcours était le plus difficile. Expérimenté, l'athlète du COSPN Boeny a su maîtriser son adversaire et remporter la victoire à la dernière minute. « L'adversaire était très fort et le parcours encore plus, mais je me suis préparé à tout cela. Je suis optimiste tant que je suis dans l'équipe nationale. Prêt à sauvegarder l'honneur de Madagascar au Championnat d'Afrique. Je vais continuer de m'entraîner. », a-t-il fait savoir. Hajanirina, encore un coureur du Crown Antsirabe, arrive à la troisième place en signant un temps de 34 mn 17 sec.

Chez les seniors dames, Marthe Ralisinirina du 3FB a su se faire respecter. Médaillée d'or du 3 000 m steeple aux Jeux des Iles de la Réunion en 2015 et championne d'Analamanga, la saison démarre sur les chapeaux de roue pour elle car elle a signé sa première victoire en cross-country. Très rusée, Ralisinirina a réalisé une belle prestation avec un chrono de 41 min 13 sec, contre 43 mn 08 sec, celui de Nanie Razafindrafara lors de la dernière édition. Malgré sa petite taille, Ralisinirina a mené la course en tête dès la première petite boucle de 1 000m.

Elle n'a pas cessé ensuite de creuser l'écart en accélérant l'allure et a fini par avoir deux minutes d'avance par rapport à Mbolatiana Ramiandrisoa de la CNaPS Analamanga. Cette dernière, quant à elle, a occupé la deuxième marche du podium en réalisant un chrono de 43 mn 03 sec. Sidonie Randrianarivelo du 3FANS Analamanga, pour sa part, a arraché la troisième place avec un temps de 44 mn 41 sec.

« J'étais très à l'aise dans la course. Le parcours était en ma faveur. Il y a eu des montées et des descentes et cela m'a permis de prendre de l'avance sur mes adversaires. Ma préparation a débuté en octobre et c'est mon premier titre en cross-country. Je dois encore m'entraîner très dur pour le championnat d'Afrique », a déclaré la championne.

Le podium chez les dames, dominé par Marthe Ralisinirina.Quant aux juniors, Jean Rafanomezantsoa du CAAM Amoron'i Mania a été sacré champion chez les hommes. Il a bouclé le parcours de 8 km en 28 min 14 sec, tandis que Jean Mickaël Rakotonarivo du 3FANS Analamanga est arrivé à la deuxième place avec 20 secondes de retard. Chez les dames, sur une distance de 6 km, Emma Soalalainjanahary a remporté le titre en 23 mn 52 sec. Enfin, l'équipe du COSPN Analamanga a arraché le sacre en relais de 2 km * 4.

Au classement des médailles, la ligue Analamanga a brillé avec cinq médailles d'or, tandis qu' Amoron'i Mania en a obtenu deux. On peut également noter un titre pour les ligues de Bongolava et de Boeny. Parmi les 14 ligues régionales d'athlétisme sur toute l'île, deux ligues, à savoir Haute Matsiatra et Diana, n'avaient pas de représentants lors de ce championnat de Madagascar de cross-country. « Je tiens à féliciter la ligue de Vakinankaratra, organisatrice de ce championnat, ainsi que les champions de cette édition. En particulier nos deux athlètes qui iront défendre les couleurs malgaches en avril à Lomé. De plus, la compétition s'est bien déroulée, malgré un petit problème au niveau de l'engagement des participants. Pour cette saison, sont encore prévus le semi-marathon de 10 km, le marathon, le championnat de Madagascar sur piste et le TrailUtop », a annoncé la présidente de la Fédération, Norolalao Andriamahazo.