Madagascar: Gouvernement - De la bonne conduite de ses membres

Le conseil de gouvernement de la semaine dernière a porté sur l'accord pour le rappel des principes et règles régissant le fonctionnement du Gouvernement et sur le code de bonne conduite des membres du Gouvernement.

L'organigramme des ministères a été également à l'ordre du jour. Il s'agit notamment pour le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures du décret fixant les attributions du Ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures ainsi que l'organisation générale de son Ministère. Pour le ministère des Mines et des Ressources Stratégiques du décret fixant les attributions du Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques ainsi que l'organisation générale de son ministère.

Pour le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat du décret fixant les attributions du Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ainsi que l'organisation générale de son ministère. Et pour le ministère de la Communication et de la Culture du décret fixant les attributions du Ministre de la Communication et de la Culture ainsi que l'organisation générale de son ministère.