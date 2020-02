Soudan: Le gouvernement du Soudan demande à l'ONU d'établir une opération de soutien de la paix

Khartoum, 10 — Le gouvernement du Soudan a demandé aux Nations Unies de mettre en place dès que possible une opération de soutien de la paix conformément au chapitre VI sous la forme d'une mission politique spéciale avec une forte composante de consolidation de la paix dont le mandat devrait couvrir l'ensemble du territoire du Soudan.

Le secrétaire de presse du Premier ministre, Al Barq Al Nazir a souligné dans un communiqué de presse que la demande venait en toile de fond des discussions aux Nations Unies ce mois-ci sur les arrangements post-MINUAD au Soudan.

La demande comprend un certain nombre d'éléments à inclure dans le mandat de la mission, notamment l'appui à la mise en œuvre de la Déclaration constitutionnelle, l'appui aux efforts de paix à Juba, la mobilisation de l'aide économique internationale pour le Soudan, la coordination de l'aide humanitaire et l'appui technique au élaboration constitutionnelle, amélioration des réalisations qui ont été réalisées au Darfour grâce aux efforts de consolidation de la paix, mise en œuvre d'initiatives de développement, accentuation du Nil bleu et du Sud-Kordofan, soutien au retour des déplacés internes et des réfugiés dans leurs régions, justice transitionnelle, protection des civils et le renforcement des capacités des forces de police.

Il a indiqué que l'équipe de pays des Nations Unies devrait être au niveau d'objectif souhaité, et devait donc déplacer son approche d'une assistance basée sur des projets et à court terme à une programmation de développement à long terme qui aiderait le Soudan à atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030. Un accent prioritaire devrait être mis sur le renforcement des systèmes nationaux de prestation de services, la garantie de gains de paix et le soutien aux zones les plus touchées, en particulier au Darfour, dans le sud du Kordofan, le Nil bleu et l'est du Soudan.

La demande a souligné que le modèle de transition au Soudan est porteur de tous les éléments de réussite et c'est pourquoi la communauté internationale, y compris les Nations Unies, devrait maintenant venir aider aux problèmes urgents soulevés et jeter les bases de la piste du Soudan vers la paix et la prospérité.

Dans ce contexte, le gouvernement du Soudan reconnaît que la communauté internationale, les Nations Unies et d'autres agences internationales et régionales jouent toujours un rôle de soutien pour les États, mais le rôle le plus important et le plus influent est le rôle du gouvernement soudanais et du peuple soudanais pour le développement démocratique, transformation, paix, stabilité et développement.

Le gouvernement soudanais apprécie le rôle de l'Union africaine, de l'IGAD, des frères des pays voisins africains et arabes et leurs efforts pour soutenir la paix et les accords politiques tout au long de la période écoulée, et les exhorte à fournir plus de soutien et d'assistance.