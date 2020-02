Soudan: Dr. Tawer examine les horizons de coopération avec les universités néerlandaises

La Haye, 10 — Le membre du Conseil souverain, le Dr. Siddiq Tawer a rencontré un certain nombre de professeurs et académiciens de Leiden, Amsterdam et plusieurs autres universités néerlandaises lors d'une réception organisée à La Haye par la diplomatie soudanaise mission aux Pays-Bas en l'honneur de sa visite dans le pays.

Dans son discours à la réception, le Dr Tawer a salué les liens historiques et le niveau de coopération entre le Soudan et les Pays-Bas, en plus des efforts déployés par les professeurs d'université néerlandais pour transférer les connaissances et la qualification des étudiants et diplômés soudanais depuis de nombreuses années, un matière qu'a contribué à l'amélioration des domaines de la recherche scientifique dans les universités soudanaises et au développement des secteurs vitaux au Soudan.

Pendant ce temps, le chef de la mission diplomatique du Soudan aux Pays-Bas, l'ambassadeur Kamal Bashir a passé en revue un certains aspects de la coopération entre le Soudan et les Pays-Bas et a présenté des propositions pratiques pour faire avancer et activer les programmes d'échange scientifique, universitaire ainsi que l'échange de visites et de conférences entre les deux pays.