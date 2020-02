Ile Maurice: Tourisme - Une série de mesures pour mieux adapter le secteur au changement climatique

communiqué de presse

Lors de l'ouverture de l'Anantara Iko Mauritius Resort & Villas à Le Chaland le 7 février 2020, le ministre du Tourisme, M. Georges Pierre Lesjongard, a annoncé que son ministère proposera une série de mesures pour mieux adapter notre secteur touristique au changement climatique.

« En tant qu'île, nous sommes très vulnérables aux risques liés aux catastrophes naturelles. Il est donc essentiel que nous revoyions notre mode de fonctionnement et même notre mode de vie si nous voulons un développement durable, » a-t-il indiqué. Il a notamment parlé de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin d'atténuer les effets du changement climatique.

Un appel a ainsi été lancé par le ministre à tous les partenaires du secteur pour qu'ils se joignent aux efforts en faveur d'une industrie verte et durable. Le développement ne doit pas mettre en péril notre survie, a-t-il indiqué, en ajoutant que plusieurs mesures sont en cours d'adoption par d'autres groupes hôteliers afin d'être plus écoresponsables.

Dans le but de transformer Maurice en une destination touristique culturelle et de bien-être, M. Lesjongard a souligné que le ministère du Tourisme améliorera son portefeuille de produits en mettant davantage l'accent sur la culture mauricienne et l'industrie du bien-être. Il a aussi rappelé les différentes mesures prises pour augmenter les arrivées touristiques, notamment les prix promotionnels actuellement en cours sur les marchés de La Réunion et de l'Afrique du Sud; les campagnes numériques lancées dans les marchés émergents; et la consolidation des marchés européens.

En ce qui concerne l'impact du Coronavirus, le ministre Lesjongard a déclaré qu'en raison des liens commerciaux et économiques de la Chine avec le monde, les effets du coronavirus sont multiples, y compris sur le tourisme mondial, se traduisant en baisse dans le nombre d'arrivées touristiques et en perte de revenus. Il a avancé que le gouvernement a pris des mesures sanitaires et des dispositions afin de limiter les risques associés au Coronavirus à Maurice, incluant les vols suspendus en provenance de Chine et de Hong Kong.

Anantara Iko Mauritius Resort & Villa

Niché sur le long de la côte sud-est de Maurice, l'Anantara Iko Mauritius Resort & Villas, ayant une capacité de 164 chambres, a été développé en partenariat avec Currimjee Jeewanjee & Co. Les établissements du groupe Anantara sont certifiés "Green Growth".