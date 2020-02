Ile Maurice: Nouveau coronavirus - interdiction temporaire d'importation d'animaux vivants en provenance de Chine

communiqué de presse

Le comité technique, mis sur pied dans le cadre des mesures de surveillance et de contrôle liées à l'épidémie du nouveau coronavirus 2019 (nCoV-2019), s'est réuni le jeudi 6 février 2020 pour examiner toutes les nouvelles données et prendre les décisions en conséquence.

Ainsi, le comité a recommandé que l'interdiction temporaire d'importation de produits venant de Chine ne s'applique désormais qu'aux animaux vivants, y compris les poissons. Auparavant, le comité avait émis une interdiction temporaire d'importation de tout produit d'origine animale en provenance de Chine, ainsi que les animaux vivants et les poissons.

Le Comité technique suit la situation de près avec la collaboration de toutes les parties prenantes, y compris des homologues étrangers. Le public est conseillé de consulter toutes les informations publiées par le ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire et le ministère de l'Economie bleue, des Ressources marines, de la Pêche et de la Marine.

Pour rappel, depuis l'apparition du nCoV-2019, des réunions d'urgence sont présidées par le Premier ministre, ministre de la Défense, des Affaires intérieures et des Communications externes, ministre de Rodrigues, des Iles éparses et de l'Intégrité territoriale, M. Pravind Kumar Jugnauth, afin d'empêcher le virus d'entrer à Maurice. Les autorités mauriciennes ont entamé des surveillances accrues et suivent les différents rapports publiés par l'Organisation mondiale de la santé.