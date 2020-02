Gabon: Oyem - Coup de neuf au Lycée Richard Nguema Bekale

Les élèves du Lycée Richard Nguema Bekale d'Oyem ont participé à embellir leur établissement. Entre pinceaux et pots de peintures, tout était ou presque réuni pour donner une nouvelle image au Lycée.

A t- on besoin d'attendre que l'État fasse tout ? Voici une belle initiative qui est de plus belle à prendre en compte. Ce vendredi 8 février 2020 dans la ville d'Oyem, des jeunes lycéens se sont organisés bénévolement à repeindre leur salle classe. « Nous avons pris conscience qu'il est préférable pour nous d'apprendre dans un lieu propre, non seulement pour nous, mais pour les autres qui viendront » se presse de dire un jeune bénévole sur les lieux.

Les témoignages de certains apprenants sont sources d'inspiration. Ils pensent par exemple que l'on a souvent tendance dans nos mœurs à croire que c'est l'Etat qui doit tout faire, et même entretenir nos lieux d'occupation quelle soit a titre d'habitat, professionnelle, ou commercial. Il n'est pas rare de voir certains édifices en pleine dégradation par manque d'entretien.

Ces jeunes lycéens ont pris conscience de leur propre bien-être en donnant un coup de jouvence à leur établissement. Une Initiative qui vient en réponse à la caravane nationale des objectifs de développement durable (ODD) dont la visée est de sensibiliser les élèves, étudiants, et autorités locales sur les bienfaits de la territorialisation des ODD. C'est dans ce même élan que cette jeune génération consciente, sachant que leur établissement souffre de plusieurs maux, a volontairement entrepris ces travaux afin de vivre et apprendre dans un milieu propre et agréable. Comme quoi, c'est dans un corps sain et serein que les idées sont plus claires.