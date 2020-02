Gabon: Kinguele - Les jeunes au coeur de la proprété dans leur quartier

Les jeunes du quartier Kinguélé, situé dans le quatrième arrondissement de Libreville, ont décidé de retrousser les manches ce dimanche 09 février. Le nettoyage de plusieurs artères de leur quartier était à l'ordre du jour. Une initiative qui permet aux jeunes de ce quartier de la capitale gabonaise d'être plus unis et surtout plus solidaires pour donner un exemple à suivre aux autres.

« Belle initiative en cette dominicale journée à Kinguélé », peut s'exclamer un passant qui n'a pas manqué d'encourager ces jeunes qui prennent conscience que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Cette jeunesse a décidé de faire le nettoyage de leur propre quartier. La route pavée a été rendue plus propre au bonheur des habitants .Les jeunes ont décidé de leur propre chef de lancer cette opération de nettoyage de pompe publique. Ces infrastructures publiques d'adduction d'eau qui sont souvent laissées pour compte ont eut ce jour à l'initiative des bonnes volontés, une cure de jouvence.

Il faut toutefois rappeler que ces installations ne servent pas seulement aux riverains mais aussi aux populations des quartiers environnants où l'eau est une denrée rare depuis des décennies. « On n'a pas nécessairement besoin d'attendre une journée citoyenne pour nettoyer ces pompes qui sont une source de vie pour nous » a clamé un jeune du quartier râteau en main. « Nous devons prendre conscience qu'on est mieux servi que par soi-même, alors pourquoi ne pas mettre la main à la pâte » a répliqué un autre.

Cette belle initiative, aussi louable et encourageante, devrait emmener les uns et les autres à s'interroger sur la sempiternelle problématique de la responsabilité des jeunes en milieu défavorisé. Longtemps, ce quartier traine comme une ombre cette image de zone dangereuse où le banditisme fait partie du quotidien de ses populations. Voici un bel exemple qui ballait du revers de la main ce cliché resté comme une tache d'huile dans la mémoire collective et qui fait émerger l'image d'une jeunesse consciente qui sait prendre ses responsabilités pour le bien de tous.

Par cette initiative, les jeunes du quartier Kinguélé viennent de poser un acte qui peut servir d'exemple aux autres jeunes des quartiers voisins. Ils ont d'ailleurs décidé de garder leur environnement propre et de faire prendre conscience que la jeunesse est sacrée, la vie aussi.