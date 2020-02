Algérie: Championnat d'Afrique/lutte libre - Les Algériens sacrés avec neuf médailles

Alger — La sélection algérienne de la lutte libre, avec neuf médailles (3 or, 2 argent et 4 en bronze), a été sacrée du titre africain par équipe, dimanche à l'issue de la sixième et dernière journée des championnats d'Afrique cadets, juniors, seniors et féminine, organisés du 4 au 9 février à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

La sixième et dernière journée a permis à l'Algérie de terminer ce rendez-vous africain en apothéose, grâce à la prestation des athlètes de la lutte libre (seniors) qui ont raflé avec brio la première place par équipe, devant l'Egypte avec neuf médailles (2 or, 3 argent et 4 en bronze) et la Tunisie avec cinq médailles (3 or, 1 argent et 1 en bronze).

Les médailles d'or algériennes ont été l'œuvre de Kharbache Abdelhak (57 kg), Abdelghani Benatallah (61 kg) et Mohamed Fardj (62 kg), alors que les médailles d'argent ont été décrochées par Ishak Boukhors (74 kg) et Djahid Berrahal (125 kg).Amar Laissaoui (65 kg), Ibrahim Mokhtari (70 kg), Mohamed Boudraa (79 kg) et Fateh Benferdjellah (86 kg) ont décroché le bronze.Près de 400 athlètes représentant 25 pays ont pris part aux championnats d'Afrique (toutes catégories) , tandis que l'Algérie a été représentée par 90 lutteurs.