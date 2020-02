Sénégal: Condamné à six mois de prison ferme - L'ex-émigré terrorisait sa mère

Depuis son retour de la Suisse, Ibrahima Diouf ne cesse de terroriser sa mère. Celle-ci va retrouver un répit car le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné son fils à six mois ferme pour menace de mort, violences et voies de faits.

Après des années de labeur, Ndèye Fatou Ciss espérait une retraite paisible. Hélas, depuis que son fils de 36 ans, Ibrahima Diouf, est revenu de la Suisse en mai 2019, sa vie est devenue un calvaire.

Elle, ses autres enfants et ses petits-fils ne cessent d'être terrorisés par l'ex-émigré. C'est le cœur meurtri que la mère a traîné son enfant en justice. « C'est mon fils et si j'en arrive à porter plainte contre lui, c'est que je n'en peux plus. Il a toujours été un enfant terrible. J'ai tout fait pour lui.

Au final, j'ai dit à mon frère de l'amener en Italie, mais il n'a toujours pas changé, puisque 15 jours après, ils ont commencé à avoir des problèmes. Il n'arrête pas de taper mes petits-fils », a raconté avec amertume, Ndèye Fatou Ciss, hier, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar.

Ce qui a fait déborder le vase, c'est lorsque le prévenu a voulu tabasser la femme de ménage. « Je me suis interposée entre eux, c'est là qu'il m'a bousculée. Il a juré qu'il allait me tuer si j'étais un homme comme lui. Il insulte et tabasse tout le monde.

Même quand j'ai porté plainte et que la police m'a remis la convocation, je n'ai pas osé la lui remettre. Les policiers se sont déplacés d'eux-mêmes pour l'arrêter », s'est-elle plainte devant un public sonné. Cependant, lorsqu'elle faisait sa déposition, le prévenu affichait le sourire.

Interpellé sur son attitude, Ibrahima Diouf a rétorqué au juge, dans un mélange de wolof et français : « dafay soss » ou elle ne dit pas la vérité ». En réalité, le prévenu semble en vouloir à sa mère en subodorant que cette dernière a dissipé son argent lorsqu'il était à l'étranger. «

Quand j'étais en Europe, j'avais ouvert un compte au Crédit mutuel du Sénégal. Elle y avait un accès libre. J'avais même acheté un terrain de 300 mètres carrés à Sébikhotane et à chaque fois, elle me rabâche que je n'ai rien foutu de ma vie », a-t-il fulminé, avec dépit.

Aussi le prévenu a-t-il réfuté les faits de menace de mort, d'injures publiques, de violences et voies de faits qui pèsent sur lui.

« Je ne l'ai jamais bousculée, elle raconte des m... , je me demande si ça va dans sa tête », a asséné encore le fils, à l'endroit de sa mère, suscitant une réaction d'indignation dans la salle.

Cependant, Me Mbaye pense que c'est plutôt dans la tête du prévenu que ça ne va. « Il est revenu d'Europe bredouille. On ignore ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'il ne serait pas en train de prendre des substances illicites ?, s'est interrogé le conseil.

Il souligne que sa cliente est à la retraite et n'a besoin que de repos. Par conséquent, elle a réclamé le franc symbolique.

La représentante du parquet, qui n'a pas manqué de sermonner le prévenu pour son attitude désobligeante envers sa mère, a requis une peine d'un an ferme. Après délibéré, Ibrahima Diouf a écopé de six 6 mois. Un souffle pour sa famille !